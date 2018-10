Blinkender Smiley soll Fahrern klare Grenzen aufzeigen

Am Ortseingang von Nellingen blinkt eine Warntafel auf. Sie zeigt, wie schnell ein Fahrzeug unterwegs ist. Seit Kurzem ist in der Merklinger Straße nämlich eine Tempo-30-Zone eingerichtet. Wünschen und Forderungen der Anwohner wurde nachgekommen.

Der Geräuschpegel an der Merklinger Straße ist zu hoch. Deswegen haben sich Bürger und die Gemeindeverwaltung für Veränderungen stark gemacht. Einer davon ist Martin Hommel. Der gebürtige Bad Überkinger lebt seit dem Jahr 1980 an der Merklinger Straße in Nellingen. Die heutige Situation erachtet er als untragbar. Den ganzen Tag scheppert und rumpelt es. Das Verkehrsaufkommen, die schadhafte Fahrbahn und der damit verbundene Geräuschpegel entlang der innerörtlichen Landesstraße 1230 sind Grund für seinen Ärger. Ein Lichtblick: Im Bereich der Merklinger Straße wurde eine Geschwindigkeitsreduzierung angeordnet. Seit kurzem gilt nun Tempo 30.

6616 Kraftfahrzeuge pro Tag

„Es freut uns, dass nach den Messungen nun eine 30-Stundenkilometer-Zone eingerichtet wurde“, sagt der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU). Er habe reagiert und sich an das Regierungspräsidium gewandt. Die Folge: eine Verkehrszählung. 6616 Kraftfahrzeuge pro Tag wurden erfasst. Das entspricht laut dem Regierungspräsidium zwar einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsmenge, allerdings gebe es einen relativ hohen Schwerverkehrsanteil von 11,5 Prozent. Deswegen sei zusätzlich eine Lärmberechnung erfolgt. An drei Gebäuden an der Merklinger Straße und dem Eck-Gebäude Aicher Straße wurde gemessen. Es ergab sich ein Dauerschallpegel von über 70 Dezibel am Tag und 60 Dezibel in der Nacht. Das Regierungspräsidium sprach mit Blick auf diese Ergebnisse von „einer Überraschung“.

Form der Überprüfung

Wichtig war den Anwohnern aber nicht nur die Geschwindigkeitsreduzierung, sondern auch eine Form der Überprüfung. Befürchtungen wurden gehegt, dass sich die Fahrer nicht an die Vorgaben halten. Hommel meinte, dass nicht unbedingt ein Blitzer aufgestellt werden müsse: „Vielleicht würde auch schon solch ein Smiley-Schild nützen, das den Fahrern aufzeigt, wie schnell sie sind.“ Auch das blinkt nun den Fahrzeugführern entgegen.

Es war die Anregung von Anliegern und deswegen haben wir es nun erneut umgesetzt.“

„Wir hatten das Geschwindigkeitsanzeigengerät schon und immer mal wieder die Standorte gewechselt“, zeigt das Gemeindeoberhaupt auf Anfrage dieser Zeitung auf. So wurde die Anzeigentafel schon in Oppingen, in der Aicher, Merklinger und Türkheimer Straße eingesetzt. „Es war die Anregung von Anliegern und deswegen haben wir es nun erneut umgesetzt. Es gibt den Fahrern gleich ein Feedback, wie schnell sie unterwegs sind“, erklärt Kopp.

Im kommenden Jahr möchte Nellingen in Kooperation mit dem Land Baden-Württemberg die Merklinger sowie die Aicher Straße ausbauen. Dabei geht es nicht nur darum, dass Schlaglöcher verschwinden. Die Kommune möchte die alte Wasserleitung austauschen. In diesem Zuge, so der Bürgermeister, soll auch eine Leitung gelegt werden – um später das Anbringen einer solchen Geschwindigkeitsanzeige oder auch eines Überwachungsgeräts zu ermöglichen.

