Bergwacht rettet gestürzte Wanderin auf der Schwäbischen Alb

Eine Feiertagswanderung am Tag der Deutschen Einheit endete für eine ältere Frau mit einem Rettungseinsatz der Bergwacht.

Die Bergwacht Geislingen-Wiesensteig meldet, dass am Montag gegen 14.45 Uhr eine 76-jährige Wanderin auf einem rutschigen Wanderweg in einem Seitental des Roggentals bei Eybach gestürzt war und sich dabei an der Hüfte verletzt hatte. Notarzt und Rettungsdienst konnten die Patientin zwar fußläufig erreichen und erstversorgen, an einen Abtransport ohne Unterstützung durch die Bergwacht sei aber nicht zu denken gewesen.

Sechs Einsatzkräfte der Bergwachten Geislingen-Wiesensteig und Göppingen lagerten die Patientin daher in eine Gebirgstrage und transportierten sie, teilweise unter Seilsicherung, über den rutschigen und felsdurchsetzten Wanderweg zum bereitstehenden Rettungswagen. Dabei mussten sie mehrere umgestürzte Bäume mittels einer Motorsäge aus dem Weg räumen. Der Rettungsdienst brachte die Patientin in eine nahe Klinik.

Sechs Bergwachtler waren mit zwei Fahrzeugen etwa zwei Stunden lang im Einsatz.