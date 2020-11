Berghülen plant Corona-konforme Adventsveranstaltungen

Da in diesem Jahr durch die Pandemie viele Veranstaltungen ausfallen oder in anderer Form stattfinden und auch der Seniorenadvent in der Berghüler Auhalle am zweiten Advent nicht stattfinden kann, will die Gemeinde Berghülen zusammen mit der Kirchengemeinde und den Landfrauen ein alternatives Angebot auf die Beine stellen. „Bei den Überlegungen, was wir stattdessen als Zeichen, dass die Senioren der Gemeinde nicht einfach vergessen werden, ausrichten könnten, blieb in der jetzigen Situation nichts anderes übrig, als an eine kurze Feier zu denken, die einander ermutigen möchte und bei der man auch nicht aus dem Haus muss“, heißt es von Seiten der Gemeindeverwaltung.

Nach dem Plan, welchen die Organisatoren erarbeitet haben, sind am ersten Advent um 17 Uhr Jung und Alt der Gemeinde dazu eingeladen, eine kurze Liturgie aus den Fenstern oder vor der Haustür mitzufeiern. Dadurch wäre die Möglichkeit gegeben, durch gemeinsames Singen den Senioren und allen anderen Bürgern ein Stück Verbundenheit zu schenken, so die Verantwortlichen weiter. Nach dem Läuten der Kirchenglocken um 17 Uhr beginnt eine Kleinstabordnung des Posaunenchors das Lied „Macht hoch die Tür“ anzustimmen und alle Sangesfreudigen sind dann eingeladen, kräftig dieses „schöne Adventslied aus ihrem Fenster oder vor der Haustür als Zeichen eines gemeinsamen Miteinanders aller Generationen und der Hoffnung auf eine gute Entwicklung der Welt mitzusingen“.

Konzerte an sieben Plätzen

An sieben Plätzen der Gemeinden spielt jeweils eine Abordnung des Posaunenchors und Liturgiegruppen verlesen den Text mit Gebeten und einer Besinnung. Diese sieben Plätze werden von unterschiedlichen Gruppen der Gemeinde mit einem „Tannenbaum“ geschmückt. Sie befinden sich in Berghülen in der Ortsmitte; Kreuzung Amselweg/Birkenweg; an der Ecke Heimstraße/ Friedensstraße und vor der katholischen Kirche. In Bühlenhausen beim Plätzle und am Hof von Schreinerei Anhorn. In Treffensbuch bei der Kirche. Alle Bürger sind im Namen der Kirchen und der bürgerlichen Gemeinde eingeladen, diese Adventsliturgie mitzufeiern. Voraussichtlich wird an diesen Plätzen auch der Gottesdienst am Heiligen Abend dezentral gefeiert.

Bürger können Adventsfenster gestalten

Die Kreislandfrauen Blaubeuren haben zudem angeregt, Adventsfenster zu gestalten. Jeder, der Zeit und Lust hat, darf mitmachen, auch Nichtmitglieder. Agathe Kast wird auf alle Fälle ein solches Fenster gestalten und es würde sie freuen, wenn sich noch Vereine oder weitere Bürger finden. Falls Interesse besteht, können Interessierte sich bei Agathe Kast unter der Telefonnummer 07344 / 21398 melden. Die Initiatorin würde dann einen Plan erstellen, wo die Fenster sind. Eröffnung wäre der 1. Dezember. Die einzige Bedingung zum Mitmachen ist, dass die Fenster täglich von 18 Uhr bis 22 Uhr beleuchtet sind.