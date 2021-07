Berghülen hat einen neuen Internetauftritt

Die Gemeinde Berghülen ließ ihren Internetauftritt www.berghuelen.de von der Firma Hirsch & Wölfl aus Vellberg in Zusammenarbeit mit der Verwaltung völlig neu gestalten. Hintergrund dieser Neugestaltung war vor allem die Herstellung der Barrierefreiheit und die Anpassung der Seite für die verschiedenen Endgeräte wie PC, Tablet und Mobiltelefon.

Aktuell fehle zur vollständigen Barrierefreiheit noch die Erklärung in einfacher Sprache und das dazugehörige Video in Gebärdensprache, so die Gemeindeverwaltung. Dies werde voraussichtlich im Herbst eingepflegt. Die neue Internetseite ist ab sofort freigeschaltet. Allerdings kann es noch ein bis zwei Tage dauern, bis die Aktualisierung auf allen Servern eingestellt ist. Es sind neue Seiten wie beispielsweise die der Spielplätze und die Abfahrtszeiten des ÖPNV hinzugekommen. Manche alte Seiten müssen noch eingepflegt werden oder entfallen, da sie aus Sicht der Verwaltung nicht mehr notwendig sind.

Bürgermeister Bernd Mangold lädt alle Einwohner dazu ein, den neuen Internetauftritt der Gemeinde zu besuchen und in diesem Zuge auch Fehler, Änderungswünsche oder Verbesserungsvorschläge zu melden. Ansprechpartner für die Internetseite im Rathaus ist Hauptamtsleiter Bernd Nüssle. Dieser ist unter der Telefonnummer 07344 / 968610 oder via E-Mail an nuessle@berghuelen.de erreichbar.