Berghülen bietet wieder Grüngutentsorgung an

Die Gemeinde Berghülen bietet ab diesen Samstag, 27. März bis voraussichtlich November der Bevölkerung wieder eine Grüngutentsorgung an.

Das Grüngut kann samstags von 14 bis 16 Uhr auf dem Bauhofgelände in der Sinkenbreite 5 zur Entsorgung anliefert werden. Das Grüngut muss lose in einen bereitgestellten Container eingeworfen werden. Das Grüngut darf keine anderen Materialien, wie Kunststoff oder sonstigen Unrat beinhalten, so die Gemeindeverwaltung.

Es werden wieder zwei Container aufgestellt. Einer für das saftige Grüngut wie Gras, Laub und ähnliches und einer für schwach hölzernes Grüngut wie beispielsweise Heckenschnitt. Das Grüngut darf auch an keinem anderen Platz der Gemeinde mehr zwischengelagert werden.

Im Frühjahr und Herbst bietet die gemeindeverwaltung voraussichtlich wieder Häckselaktionenan, bei der das dickere hölzerne Material wie etwa Baumschnitt angeliefert werden kann. Bei der grüngutanlieferung sollten Bürger unbedingt die gängigen Hygienemaßnahmen einhalten. Dazu zählen: Genügend Abstand zu anderen Personen einzuhalten, Niesen oder Husten in die Armbeuge, Kranke oder Personene mit Erkältungssymptomen dürfen kein Grüngut entsorgen