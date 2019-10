Berghüler Wehr feiert ihr neues Fahrzeug

Die Stadt Ellwangen hat ein Konzert von rechtsextremistischen Musikgruppen am Samstagabend auf dem Freizeitgelände Wagnershof verhindert. Den Veranstaltern wurde laut einer Pressemitteilung am Morgen eine Verbotsverfügung ausgehändigt. Es sollen eindeutige Bezüge zur „Blood and Honour“-Bewegung vorliegen.

Bei dieser Bewegung handelt es sich um eine international aktive und rechtsextremistische Skinheadorganisation. Die Veranstalter des Konzerts hatten offensichtlich nur eine Geburtstagsparty angemeldet.