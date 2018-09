Berghüler Schule begrüßt Erstklässler

Von Schwäbische Zeitung

Die A96 war am Samstag in Richtung Lindau über viele Stunden gesperrt. Wie die Polizei Konstanz am Sonntag mitteilte, sei eine 50-Jährige mit ihrem PKW nach einem Überholvorgang zwischen Wangen-West und Weißensberg auf Höhe Niederwangen rechts von der Straße abgekommen.

Anschließend prallte das Fahrzeug gegen mehrere Bäume und überschlug sich im angrenzenden Erdwall. Nach Mehrfachüberschlag geriet der Renault wieder zurück auf die Durchgangsfahrbahn und blieb auf dem Dach liegen.