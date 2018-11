Berghüler können ab sofort Elektro-Auto mieten

Leise rollt der Renault der Stadtwerke auf den Klosterhof in Berghülen ein. Das Elektrofahrzeug wird dann an die dortige Ladesäule angeschlossen. Das Auto kann künftig von interessierten Bürgern gemietet und genutzt werden. Damit lässt sich fahren, so der hiesige Bürgermeister Bernd Mangold nach dem ersten Start mit dem neue Angebot des Mietwagenmodells „swu2go“. Berghülen ist die erste Kommune auf der Alb, die diesen Einstieg in die Elektro-Mobilität wagt.

Der Elektro-Renault des Typs Zoé wurde nun offiziell von Klaus Eder und André Dillmann, Geschäftsführer bei den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm, an die Gemeinde übergeben und auch Interessierten vorgestellt sowie die Handhabung erklärt. Die knapp 2000 Einwohner zählende Gemeinde ist damit erneut Vorreiter. Der Standort des Autos ist an der Ecke Kirchstraße/Klosterhof. Dort steht die Ladesäule bereit, die vom regionalen Energieversorger Albwerk Geislingen betrieben wird.

Als Kommune die Nase vorn

„Das passt zu unserer Gemeinde. Wir haben bei solchen Zukunftsprojekten die Nase vorn. Mit dem Angebot schaffen wir den Einstieg in die Elektro-Mobilität“, sagt Mangold. Eigentlich war vorgesehen, dass eine Ladesäule installiert wird, doch nun wird jene genutzt, die schon vorhanden ist. So kam die Kooperation mit dem Albwerk zustande. „Da die Ladesäule nicht extra installiert werden musste, konnte das Vorhaben auch schneller umgesetzt werden“, so das Gemeindeoberhaupt. Grünes Licht für dieses hatten die Mitglieder des Gemeinderates im Juni gegeben.

Das passt zu unserer Gemeinde. Wir haben bei solchen Zukunftsprojekten die Nase vorn.“

Biogas, Windkraft und Solarenergie: In der Gemeinde Berghülen wurden im vergangenen Jahr 23 Millionen Kilowattstunden an regenerativen Energien produziert. Sechs Millionen Kilowattstunden verbrauchte die Gemeinde. Das Angebot mit einem Elektro-Fahrzeug im Car-Sharing-Bereich sei ein weiterer Schritt. „Ich glaube, dass das die Zukunft ist und so auch der Öffentliche Personennahverkehr ergänzt werden kann“, sagt Bernd Mangold.

Der Meinung ist auch Klaus Eder: „Die Kommune hat ihre Chancen erkannt. Es ist ein gutes Produkt. Ich wünsche allzeit unfallfreie Fahrt.“

Kooperation beim Angebot

Berghülen stellt den Stellplatz; die Stadtwerke kümmern sich um Betrieb, Pflege und Wartung des Autos. Außerdem rechnen sie mit den Kunden ab. „Also ein kompletter Service von der Software bis zur Abrechnung“, zeigt Eder auf.

Das elektrische Auto kann jeder nutzen, der 18 Jahre alt ist und einen gültigen Führerschein besitzt. Interessierte müssen sich zunächst registrieren, erhalten dann Zugang zur Buchungsplattform samt Passwort. Die Registrierung kostet einmalig 20 Euro pro Person. Die monatliche Grundgebühr liegt bei 10 Euro. Gebucht wird das Auto über Smartphone oder telefonisch. 150 Kilometer Reichweite werden garantiert. 300 Kilometer seien möglich.

Weitere Gemeinden ziehen nach

„Die Idee zieht Kreise“, so Dillmann und erläutert: „Inzwischen sind schon sieben Städte und Gemeinden dem Beispiel Berghülen gefolgt und erhalten bald auch ihr Elektroauto zum Mieten plus Ladesäule.“ Setzingen, Staig, Ulm-Jungingen, Niederstotzingen, Dietenheim und Asselfingen sowie Vöhringen als erste bayerische Stadt würden künftig das Mietmodell für Bürger anbieten.

Auch wenn die Auswahl an Modellen langsam größer wird: Die Elektromobilität steckt noch in den Kinderschuhen.