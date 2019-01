Berghüler bieten Bürgertaxi an

Berghüler wollen sich für Berghüler einsetzen und zwar ehrenamtlich. Das Projekt „Bürgertaxi“ soll an den Start gehen. Die Gemeinde ist derzeit im Gespräch mit Freiwilligen, die sich vorstellen können, Mitbürger zu bestimmten Terminen zu fahren.

„Wir sind jetzt kurz vor dem Start“, sagt der Berghüler Bürgermeister Bernd Mangold auf Nachfrage dieser Zeitung. Im nächsten Mitteilungsblatt am kommenden Donnerstag sollen die Namen der Ehrenamtlichen veröffentlicht werden, die sich in dieser Art von Fahrdienst engagieren wollen. Hinzu kommen die Kontaktmöglichkeiten. Dann könnte es, so Mangold, auch direkt los gehen.

Ein zusätzliches Angebot

Das Bürgertaxi soll ein zusätzliches Angebot sein – für Personen, die nicht mehr so mobil sind oder auch kein Fahrzeug zur Verfügung haben. „Das Angebot ist dabei nicht auf Senioren beschränkt. Es kann ja auch sein, dass eine Mutter mit Kind, die gerade kein Auto zur Verfügung hat, irgendwo hin muss“, zeigt das Gemeindeoberhaupt auf. Ein Besuch beim Arzt, der wöchentliche Einkauf: Zehn Ehrenamtliche stehen laut Mangold zur Verfügung, haben sich gemeldet. Vor Weihnachten stand dann noch ein Termin mit der Gemeinde an. „Wir haben Details abgesprochen, damit alle wissen, auf was sie sich einstellen“, sagt der Berghüler Bürgermeister.

Wenig Verwaltungsaufwand

Gedacht ist, dass das Projekt mit so wenig Verwaltungsaufwand wie möglich umgesetzt wird. Alle, die dieses Angebot des Bürgertaxis in Anspruch nehmen wollen, treten in direkten Kontakt zu den Fahrern. „Natürlich ein paar Tage vorher, damit man sich darauf einstellen kann und schaut, ob es passt“, erklärt Mangold das Verfahren. Vorwiegend seien es selbst Vorruheständler oder Rentner, die sich bereit erklärt haben, sich im Rahmen des Bürgertaxis zu engagieren.

Organisator ist die Kommune. „In anderen Gemeinden gibt es solche Angebote ja auch schon“, merkt Mangold an. In Berghülen sei diese Form auch immer wieder andiskutiert worden. „Am Anfang stand das im Zusammenhang mit den Flüchtlingen“, erklärt der Bürgermeister. Damals hatten sich Bürger überlegt, wie geholfen werden kann. So entstand die Idee, dass sich Personen bereit erklären, die Neubürger von A nach B zu bringen, wenn nötig. „Aber letztlich brauchen wir das jetzt gar nicht mehr“, so der Bürgermeister. Der weitere Gedanke sei dann, das Angebot auszuweiten – als Bürgertaxi.

Versicherung für Fahrer

Die Fahrer sind mit ihrem eigenen Auto unterwegs. Über die Gemeinde sind sie haftpflichtversichert. Außerdem, so Bernd Mangold, schließe die Kommune zusätzlich eine Kaskoversicherung und Unfallversicherung ab. „In dem Fall, dass doch mal etwas passiert, müssen die Leute dann nicht auf dem finanziellen Schaden sitzen bleiben“, zeigt er auf. Überlegt wurde auch, ob das in Berghülen stationierte Elektro-Auto dafür genutzt werden könnte. Doch dann müssten viele Personen registriert werden und, so Mangold, die Ehrenamtlichen würden einfach gerne mit ihrem eigenen Auto unterwegs sein, weil sie ihr Fahrzeug kennen. Einig seien sich die Freiwilligen auch gewesen, dass sie das laut Mangold von der Gemeinde angebotene Kilometergeld nicht in Anspruch nehmen wollen. „Alle sagten, dass sie das ehrenamtlich machen wollen“, erklärt der Bürgermeister.

Sobald die Veröffentlichung im Gemeindeblatt erfolgt ist, kann es mit dem Bürgertaxi losgehen. „Wir starten. Mal sehen, wie es läuft“, sagt Bernd Mangold. Nach drei oder auch vier Monaten wolle sich die Gruppe dann treffen und eine Feedback-Runde machen, um auszuloten, wie das Angebot bei den Bürgern ankommt.