Berghülen treibt Breitbandausbau voran – und staunt bei den Kosten

Die Gemeinde Berghülen geht in Sachen Breitbandversorgung einen nächsten Schritt. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates stellte Patrick Burger vom Ingenieurbüro „Geodata“ die aktuellen Planungen und weitere Vorgehensweise vor. „Wir sind einige Schritte weiter. Es ist unbestritten, dass eine vernünftige Glasfaserverbindung die zukunftsweisende Technik ist“, sagte der Berghüler Bürgermeister Bernd Mangold.

Das Ziel ist klar: Glasfaser soll bis in die Gebäude gehen und so für schnelles Internet sorgen. Die Ortschaft Treffensbuch sei derzeit am wenigsten versorgt. Außerdem soll sich im Gewerbegebiet etwas tun – gerade auch mit Blick auf künftige Ansiedlungen. Förderanträge, so erklärte Burger, sind auf 750 000 Euro begrenzt. Deswegen wird es in Berghülen eine Unterteilung geben. Insgesamt werden zwei Förderanträge gestellt. Darin sind die Umsetzung der Backbone-Trasse von Blaustein her kommend – vorbei an Treffensbuch über Bühlenhausen und Berghülen in Richtung Laichingen-Suppingen –, die Erschließung des Ortsteils Treffensbuch mit FTTB sowie jene des Gewerbegebiets Sinkenbreite in Berghülen enthalten.

Backbone als Grundlage

„Die Backbone-Trasse ist Grundlage für alle Ausbauschritte“, verdeutlichte Burger. Insgesamt zwölf Kilometer Trassen-Länge müssen die Berghüler stemmen. Die Trasse kommt von Blaustein und verläuft dann in Richtung Suppingen. Für diese Maßnahme entstehen Gesamtkosten von 2 058 798 Euro. Gehofft wird auf eine Förderung von 704 256 Euro.

Burger gab dann zunächst den Eigenanteil der Kommune ohne Kosten auf Privatgrund mit 1 096 605 Euro an. Das heißt: Für die Hausanschlüsse kommen in der Regel die Anlieger selbst auf. Wäre das nicht der Fall, dann rechnet das Büro mit einem Eigenanteil der Kommune von 1 354 542 Euro. „Es kommt eben darauf an, ob und welche Eigentümerbeteiligung Sie wählen“, verdeutlichte Burger. Für den Bürgermeister steht diese außer Frage. Im Kreis würden Pauschalen für die Eigentümerbeteiligung von 1000 bis 2000 Euro liegen. Auch Berghülen werde sich in diesem Spektrum bewegen. Details dazu sowie die nächsten Schritte, zeitlichen Abläufe und Vorhaben sowie Möglichkeiten sollen bei einer entsprechenden Informationsveranstaltung geklärt werden. Diese ist für den Herbst geplant. Neben dem Ingenieurbüro und der Gemeinde sei dann auch der künftige Netzbetreiber „Netkom“ mit dabei. „Damit dann die Bürger auch Klarheit haben“, zeigt das Berghüler Gemeindeoberhaupt auf.

Die große Politik sagt immer, dass es eine Förderquote von 90 Prozent gibt. Bei uns sind es 35 Prozent. Bernd Mangold, Berghülens Bürgermeister

Neben der Backbone-Trasse kommt dann ein weiterer Faktor hinzu: Die Ortschaft Treffensbuch sowie das Gewerbegebiet Berghülen sollen mit FTTB – also Glasfaser bis ins Gebäude – erschlossen werden. Die Kosten für diese beiden Vorhaben sind ebenfalls nicht ohne. Für jene Maßnahme im Gewerbegebiet sind 295 000 Euro geplant. Die Gemeinde hofft auf eine Förderung mit einer Summe von 91 000 Euro. Die Kosten für Treffensbuch mit insgesamt 29 Gebäuden liegen bei 353 000 Euro. Die Förderung ist mit 108 000 Euro angesetzt.

Kritik des Bürgermeisters

Bernd Mangold kündigt außerdem an, einen Ausgleichsantrag zu stellen. Er kritisiert: „Die große Politik sagt immer, dass es eine Förderquote von 90 Prozent gibt. Bei uns sind es 35 Prozent.“ Aussagen und Realität würden da doch stark auseinandergehen.

