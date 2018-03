Bei Hering und Pellkartoffeln in Erinnerungen schwelgen

In der Albvereinshütte in Nellingen wird in Erinnerungen geschwelgt. Am Mittwoch hatten die Senioren des Schwäbischen Albvereins zum Heringessen eingeladen. Bevor dann Fisch und Pellkartoffel auf den Tisch kamen, schauten die Mitglieder auf vergangene Treffen zurück. In einem großen schwarzen Wanderbuch sind die gemeinsamen Termine stets festgehalten – dokumentiert mit Erlebnisbericht und Foto. So wird dann auch vom Heringessen künftig ein Beitrag im Buch zu finden sein.

Seit 20 Jahren gibt es die Abteilung der Senioren im Schwäbischen Albverein in Nellingen, weiß Reinhold Schwarz. Er ist der Wanderwart der Gruppe. „Ein Mal im Jahr kommen wir dann zum Heringessen zusammen. Dazu gibt es Pellkartoffeln, die noch frisch in der Albvereinshütte zubereitet werden“, erzählt er.

Dass dieses Essen auf den Aschermittwoch falle, sei in diesem Jahr ein glücklicher Zufall. Gemeinsam werde die Fasnet-Zeit aus- und die Fastenzeit eingeläutet. „Ansonsten kommen wir jeden zweiten Mittwoch im Monat zum Treffen zusammen“, erklärt Schwarz. Gut 20 Personen seien meist dabei. Neben dem Essen macht sich die Gruppe dann zu Wanderungen auf. Meist seien die Strecken fünf bis sechs Kilometer lang – rund um Nellingen und auch auswärts. Berghülen, Suppingen oder auch Blaubeuren: Fahrgemeinschaften werden dann gebildet, um ein Mal im Monat zu wandern. „Jetzt ist allerdings Winterpause“, berichtet der Wanderwart der Senioren weiter. Ab März gehe es dann mit den Touren weiter. „Eigentlich liegt ja jetzt auch Schnee. Wenn das Wetter gut ist, machen wir eine Winterwanderung“, so Schwarz.

Reinhold Schwarz schätze beim Wandern vor allem die Zeit an der frischen Luft. „Und natürlich die Gesellschaft. Man wandert zusammen, redet und schaut sich die Natur an“, ergänzt der Wanderwart und blättert im Wanderbuch. Auf seinem Gesicht macht sich ein Lächeln breit. „Im Sommer gibt es dann auch noch ein Sommerfest.“ Daran erinnere er sich immer wieder gerne – die gemeinsame Zeit in der Gruppe sei immer eine schöne.