Band „bölter.“ gibt Konzert im Rätschegarten

Die Band „bölter.“ steht für ehrliche, handgemachte Musik. Eigenständig, eingängig und eigentlich genau so, wie viel Holz und wenig Blech klingen kann – kraftvoll und erdig. Musikalisch anzusiedeln sind die drei Jungs im Blues-Rock, Folk und Pop. Wer gerne Neil Young, Stoppok, Udo Lindenberg oder Annen May Kantereit hört, der ist bei „bölter.“ gut aufgehoben, heißt es in der Pressemitteilungitar. Frontmann Philip Bölter ist nicht nur Namensgeber sondern auch Kopf der Band. Er ist Preisträger des „Robert Johnson Guitar Awards“ und präsentierte sich im TV einem Millionenpublikum. Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung. Der Eintritt: kosten 16, 13 und 8 Euro.