Ballenpresse fängt Feuer – Schaden von 200.000 Euro

Ein Sachschaden in Höhe von zirka 200.000 Euro ist am Mittwoch bei einem Brand einer Ballenpresse in Lonsee-Sinabronn entstanden.

Wie die Polizei mitteilt, musste die Feuerwehr gegen 17.30 Uhr auf ein Feld ausrücken. Dort war ein Lohnunternehmer unterwegs und presste Stroh.

Die Ballenpresse lief heiß und fing Feuer. Die Presse brannte fast vollständig aus. Der Sachschaden wird auf zirka 200.000 Euro geschätzt. Zu einem Personenschaden kam es nicht.