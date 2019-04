Bürgermeister: Edeka will Albi-Grundstück komplett verkaufen

Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka will das Grundstück des Fruchtsaftherstellers Albi im Berghüler Ortsteil Bühlenhausen wenn möglich als komplettes Areal verkaufen. Das sei unter anderem beim Gespräch am Montag zwischen Vertretern von Edeka und Berghülens Bürgermeister Bernd Mangold besprochen worden, wie dieser auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ berichtet.

Der Bürgermeister habe aber gleichzeitig sein Interesse an bestimmten Flächen kundgetan. Dazu gehören, wie bereits berichtet, unter anderem die Fläche neben dem Festplatz am Ortsrand, die die Gemeinde bislang gepachtet hat, sowie andere landwirtschaftliche Flächen. Edeka habe sich hier „grundsätzlich gesprächsbereit“ gezeigt, so Mangold. Nun müssten aber beide Seiten „nochmal in sich gehen“.

Nähere Angaben könne er wegen der laufenden Verhandlungen derzeit nicht machen, sagt Mangold. Sollte seitens Edeka beispielsweise bei der Festplatz-Fläche grünes Licht kommen, müsse er aber auch noch mit den früheren Albi-Eigentümern, der Familie Rösch, in Kontakt treten, die auch noch anteilig an der Fläche beteiligt seien, erklärt der Bürgermeister.

Grundsätzlich seien die Gespräche mit den Edeka-Vertretern, dort zuständig für Unternehmensentwicklung und Grundstücksmanagement, aber „konstruktiv“ und „gut“ verlaufen. Eine „klare Aussage“ sei erneut in Sachen Albi-Zukunft gefallen: „Sie wollen den Standort vollständig aufgeben“, so Mangold. Wie ein Edeka-Sprecher kürzlich mitteilte, wurde die Produktion in Bühlenhausen Ende März eingestellt. Bis voraussichtlich Ende Mai soll dann auch die gesamte Ware ausgeliefert sein.

Das Albi-Grundstück solle demnächst öffentlich ausgeschrieben werden. Wohl habe es schon den einen oder anderen Interessenten gegeben, der auch schon auf dem Gelände gewesen sein soll, so Mangold.

Edeka hatte den von der Insolvenz bedrohten Fruchtsafthersteller Albi Ende 2017 übernommen. Gut ein Jahr später vermeldete der Lebensmittelhändler dann das Aus des Albi-Werks. Nach Verhandlung mit dem Betriebsrat erhielten rund 70 Mitarbeiter eine Abfindung und konnten in eine Transfergesellschaft wechseln.