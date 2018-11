Autofahrer rammt Kind - und flüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch in Geislingen ein Kind angefahren und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um das Kind oder den Schaden zu kümmern. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Gegen 13 Uhr fuhr der PKW auf der Straße in den Weingärten in Geislingen in Fahrtrichtung Tegelbergstraße. Aus bislang ungeklärten Gründen kam er zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn. Ihm kam ein Junge auf dem Fahrrad entgegen. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Der Zwölfjährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Junge hatte einen Helm getragen. Der Verursacher flüchtete nach Angaben der Polizei von der Unfallstelle, ohne nach dem Kind oder dem Schaden zu schauen.

Die Polizei nahm den Unfall auf und bekam weitere Informationen. Bei dem Auto des Unfallverursachers soll es sich um einen blauen Audi Avant handeln. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 100 Euro. Die Polizei in Geislingen (Telefonnummer 07331 / 93270) ermittelt nun.

