Autofahrer missachten Sperrung: Zwei Unfälle mit gefährlichen Folgen

Weil am Montagabend und frühen Dienstagmorgen zwei Autofahrer die Sperrung der Landstraße zwischen Merklingen und Nellingen missachtet haben, kam es zu zwei Unfällen mit gefährlichen Folgen. Wie Polizei mitteilte, wurde bei einem Lastwagen die Ölwanne aufgerissen. Das verschmutzte Erdreich musste abgegraben werden.

Mehr entdecken: Landstraße zwischen Nellingen und Merklingen ab sofort gesperrt

Der erste Unfall ereignete sich am Montag um kurz nach 21 Uhr. Hier ignorierte ein Lastwagenfahrer die Sperrung. Er erkannte einen Haufen Schutt zu spät und schanzte darüber. Der Lastwagen kam von der Fahrbahn ab und blieb in einem Maisfeld stehen.

Feuerwehr muss ausrücken

Am Fahrzeug wurde die Ölwanne aufgerissen. Deshalb musste die Feuerwehr kommen. Sie band das Öl, um eine Gefahr für die Umwelt zu verhindern. Das Landratsamt ordnete anschließend an, dass das verschmutzte Erdreich abgegraben wird. Dazu musste noch ein Bagger eingesetzt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 25 000 Euro.

Der zweite Unfall ereignete sich um kurz nach 3 Uhr. Hier machte ein Autofahrer dieselbe Erfahrung. Auch er fuhr trotz der Sperrung durch die Baustelle, übersah einen Erdhaufen und schanzte darüber. Der 50-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. An seinem Auto entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

Die Polizei ermittelt jetzt gegen die beiden Fahrer. Sie mahnt, Verkehrszeichen zu beachten. Denn Verkehrszeichen werden nur dort aufgestellt, wo es für die Sicherheit des Verkehrs erforderlich ist. Wer sie missachtet gefährdet sich und andere. Deshalb wird das Missachten auch bestraft.

Belag wird erneuert

Die Landstraße zwischen Merklingen und Nellingen ist zurzeit gesperrt. Dort wird der Belag erneuert. Weil das zu gefährlich ist, muss der Verkehr umgeleitet werden. Dass dies zurecht geschieht, bestätigen laut Polizei jetzt die zwei Unfälle.

Gleich drei Unfälle innerhalb einer Woche, zum Teil mit Verletzten, musste die Polizei in Merklingen aufnehmen. Der Grund: Ein LKW hatte vergangenen Montag den Schaltkasten der Ampelanlage an der Kreuzung zur Autobahnauffahrt umgefahren und danach Fahrerflucht begangen. Die Straßenmeisterei will nun schleunigst die Unfallgefahr verringern. Bis die Ampel wieder funktioniert, wird es aber noch ein paar Tage dauern.