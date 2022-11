Auto überschlägt sich bei Nellingen

Wie die Polizei mitteilte, musste die Feuerwehr am Donnerstagmittag einen Autofahrer bei Nellingen aus seinem verunfallten Fahrzeug befreien. Gegen 12.30 Uhr fuhr der 60-Jährige von Nellingen in Richtung Aufhausen. Vermutlich wegen einer Windböe geriet der Dacia zunächst nach rechts. Der Fahrer lenkte zu stark nach links, verlor die Kontrolle über sein Auto und fuhr eine Böschung hinab. Dort überschlug sich der Dacia mehrfach. Der Fahrer war in seinem Auto eingeschlossen und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Mit noch unbekannten Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15 000 Euro. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Kreisstraße bis etwa 14 Uhr gesperrt.