Auto rammt Fußgänger – verletzt

Ein Fußgänger ist am Mittwoch in Geislingen von einem Auto angefahren worden. Wie die Poliei am Donnerstag mitteilt, wurde der Mann bei dem Unfall verletzt.

Kurz vor 18 Uhr fuhr das Auto aus einem Grundstück in die Heidenheimer Straße. Der Fahrer wollte nach links weiterfahren, berichtet die Polizei. Als der Verkehr dies zuließ, bog der 39-Jährige ab. Er übersah aber offenbar einen Fußgänger. Der wollte die Heidenheimer Straße überqueren.

Das Fahrzeug habe den Fußgänger erfasst und leicht verletzt, so die Polizei. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei (Telefon: 07331/93270) ermittelt jetzt gegen den Autofahrer. Ihn erwartet eine Strafanzeige.