Außerschulische Lernorte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor Kurzem machten sich die ViertklässlerInnen der Grundschule Nellingen zusammen mit der strahlenden Herbstsonne und ihrer Klassenlehrerin Frau Müller sowie der Bundesfreiwilligendienstlerin Frau Sailer auf den Weg in den Wald.

Am „Marienplätzle“ wartete bereits der Förster Rainer Geiger auf die Kinder. Gleich ging es los mit einem Wissensspiel rund um die Tiere im Wald und deren Überwinterungsstrategien. Gut gestärkt folgten alle Herrn Geiger schließlich weiter in den Wald hinein, wo bereits die nächste Aufgabe auf die Kinder wartete. Nach einer aufmerksamen Suche fragte der Förster die Kinder gespannt, wie viele Tiere sie denn im Dickicht des Waldes entdecken konnten. Und eins ist klar: So manche Tierattrappe hatte sich gut getarnt! Abschließend durften die Kinder eindrücklich erfahren, was für eine Leistung das winterruhende Eichhörnchen in der kalten Jahreszeit erbrachte. Denn es war gar nicht so einfach, sich an alle selbst versteckten Walnüsse zu erinnern – vor allem wenn es da Mäuse gibt, die sich gerne über die Nahrung anderer hermachen.

Die vierte Klasse der Grundschule Nellingen dankt Herrn Geiger für den tollen Vormittag.