Ausbau des Glasfasernetzes kostet viel

Die Gemeine Nellingen legt einen großen Schwerpunkt darauf, die Breitbandverbindung Innerorts und in den Teilorten Oppingen sowie Aichen deutlich zu verbessern. Derzeit ist in der Ortsmitte eine Leistung von bis zu 50 Mbit zu erreichen, im südlichen Bereich bis zu 16, im nördlichen gerade einmal sechs Mbit. Oppingen gar hat wenn überhaupt eine Downloadrate von zwei Mbit. Damit die Nellinger schneller im Internet surfen können, wird die Gemeindeverwaltung voraussichtlich zwischen 125000 und 176 000 Euro investieren – je nach Trassenverlauf und Beteiligung der Anwohner.

Vor der Sommerpause hatte das Landratsamt der Gemeinde mitgeteilt, dass für die optimale Anbindung der Stadt Laichingen sowie Nellingen, Merklingen und Westerheim eine überörtliche Leitung, eine sogenannte Backbone-Trasse zur Diskussion stehe. Beim letzten Gespräch aller Beteiligten signalisierten alle Gemeinden ihre Beteiligung. „Die Gemeinde Nellingen hat darauf Wert gelegt, die Trasse so zu optimieren, dass sie auch den größtmöglichen Nutzen in der örtlichen Erschließung hat“, betonte Bürgermeister Franko Kopp. Für die Versorgung des Gewerbegebietes Richtung Oppingen und den Anschluss Oppingens erwartet die Gemeinde in den nächsten Wochen einen Zuschussbescheid. Eine positive Bewertung wurde bereits in Aussicht gestellt.

Patrick Burger von der Firma Geo-Data stellte nun das Konzept der Trassenführung für die anderen Gemeindegebiete und der entstehenden Kosten dar. Im Ortskern hat die Telekom die Herrschaft, außerhalb sieht es anders aus. Aber auch hier soll in absehbarer Zeit eine zufriedenstellende Bandbreite angeboten werden können. Hierzu hatten Gemeinde, Geo-Data und Landratsamt einige Gespräche geführt, die zu zwei Alternativen der Trassenführung geführt hatten.

Einmal stand die Variante über die Steinbossstraße zur Debatte, zum zweiten die Alternative über die Römerstraße. „Wir wollen den Zug keinesfalls verpassen“, betonte Franko Kopp.

Pauschal 2500 Euro für Haushalte entlang der Haupttrasse

Zwar sei die Alternative Römerstraße die deutlich längere Strecke, durch Sanierungsmaßnahmen in diesem Bereich könnte hier aber „kostenfreundlicher“ gebaut werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 427 000 Euro, der Gemeinde verbleibt ein Eigenanteil von 199 000 Euro nach Abzug von 226 000 Euro Fördersumme. Sollten sich die 50 Haushalte entlang der Trassenführung für einen Anschluss entscheiden, sinkt der Eigenanteil Nellingens auf 125 500 Euro. Je Haushalt fällt eine Pauschale von 2500 Euro an.

In der Steinbossstraße sind die Kosten auf 383 000 Euro beziffert, der Eigenanteil mit 176000 Euro, die Fördersumme bei 206 000 Euro. Hier wäre für 35 Haushalte die Möglichkeit zum Anschluss, wobei der Eigenanteil auf 124 500 Euro sinken könnte. In diesen Kostenschätzungen ist laut Patrick Burger eine Trassenziehung ab der Gemeindegrenze Merklingen bis an den PoP-Standort (Zugangsserver) an der Schule.

Einstimmig einigte man sich im Gremium auf die Variante über die Römerstraße. In dieser Variante ist eine Trassenziehung über die Aufhauser Straße bis in die Oppinger Straße enthalten. Das neu entstehende Netz ist dann im Eigentum der Gemeinde. Zur Betreibung des Netzes jedoch brauch Nellingen einen überörtlichen Leitungsanschluss. Diesen erhält die Gemeinde als Mitglied des Komm.Pakt.Net mit einem Einzelvertrag über die NetCom BW. Auf 15 Jahre bezahlt Nellingen für den Anschluss auch des Gewerbegebietes und Oppingens eine jährliche Pacht von 3290,57 Euro.