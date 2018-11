Aus für Albi ist eine „Katastrophe“: Edeka macht Werk in Berghülen dicht

Das Aus für Albi auf Alb: Nach der Übernahme durch Deutschlands größten Lebensmittelhändler Edeka kommt jetzt der nächste, finale Schock für die rund 70 Beschäftigten des Fruchtsaftherstellers Albi mit Sitz in Berghülen. Wie Edeka am Montag mitteilt, soll das Werk im ersten Quartal 2019 geschlossen werden.

Die Mitarbeiter sind am Freitag bei einer Beitrebsversammlung von der Geschäftsführung über diesen Schritt informiert worden. Es sollen „umgehend“ Gespräche mit dem erst kürzlich gewählten Betriebsrat über einen Sozialplan und Interessensausgleich aufgenommen werden, heißt es in der Mitteilung von Edeka. Weitergehende Beschäftigungsmöglichkeiten in anderen Gesellschaften des Edeka-Verbunds würden demnach derzeit geprüft.

Das Unternehmen Sonnländer, ebenfalls Fruchtsafthersteller und Edeka-Tochter mit Sitz in Rostock, habe die Schließung des albi-Standortes in Berghülen beschlossen.

Vor der Übernahme durch Sonnländer im Dezember 2017 war albi in einer existenzgefährdenden wirtschaftlichen Lage. Durch die kurzfristige Übernahme konnte das Unternehmen vor der Insolvenz bewahrt und die Produktion wieder aufgenommen werden.

Die intensive Prüfung aller Möglichkeiten in den vergangenen zwölf Monaten habe laut Edeka ergeben, dass sich der Betrieb des Standorts „nicht wirtschaftlich aufrechterhalten lässt“.

Die Schließung sei im ersten Quartal 2019 geplant. Wie Mitarbeiter der „Schwäbischen Zeitung“ berichten, soll die Werkschließung zum 31. März 2019 erfolgen. Die Produktion solle ab Januar schrittweise an den Sonnländer-Standort Rostock verlagert werden.

Gewerkschaft vor Ort

Bei der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätte (NGG) steht das Telefon seit der Nachricht nicht mehr still. Die Lage sei „hochbrisant“, so eine NGG-Mitarbeiterin. Gewerkschaftschefin Karin Brugger ist zur Stunde in Berghülen vor Ort und bespricht sich mit dem Betriebsrat.

Das zieht einen Rattenschwanz von Konsequenzen nach sich“

Für Berghülens Bürgermeister Bernd Mangold ist die Schließung des mit Abstand größten Arbeitgebers in der Gemeinde eine „Katastrophe“ - nicht nur für die Arbeiter. Die komplette Instrastruktur Berghülens sei auf Albi ausgerichtet: Wasserbedarf, Gebühren und vieles mehr. „Das zieht einen Rattenschwanz von Konsequenzen nach sich“, so Mangold, der erst am Montag in einer E-Mail der Geschäftsführung vom Albi-Aus erfahren habe. Anzeichen dafür habe es im Voraus nicht gegeben. Im Gegenteil, sagt Bürgermeister Mangold: „Mir gegenüber hat Edeka gesagt, sie wollen am Standort festhalten.“

Nach dem Verkauf des Berghülener Saftherstellers an Edeka hoffen die Mitarbeiter von Albi nun auf mehr Mitspracherecht.