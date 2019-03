Arbeiterwohlfahrt beginnt mit Bau des Seniorenzentrums in Nellingen

Gute Nachrichten hatte der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU) den Mitgliedern des Gemeinderates in die jüngste Sitzung am Montagabend mitgebracht: „Vergangenen Freitag habe ich das Grundstück an der Römerstraße an die AWO für das Seniorenzentrum verkauft.“ Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) möchte den Bau finanzieren und als Träger fungieren.

„Es kann nun dazu übergegangen werden, dass das Seniorenzentrum errichtet wird. Die AWO will noch im April mit den Arbeiten beginnen“, erläuterte der Schultes weiter. Er sei froh, dass dieses lang ersehnte Vorhaben nun zur Umsetzung kommt. Die Finanzierung sei gesichert. Laut dem Bürgermeister könnten 30 neue Arbeitsplätze entstehen.

Soziale Einbindung ist wichtig

Wichtig sei aber ein weiterer Faktor: die soziale Einbindung. Dahingehend wolle die Gemeinde gemeinsam mit der AWO agieren. Senioren sollen sich in der Mitte der Gesellschaft wohlfühlen. Bestätigung von Ratsherr Herbert Bühler: „Die Wirtschaftsvereinigung steht der AWO ebenfalls zur Seite.“ Man sei in Gesprächen. Vereine sollten zudem eingebunden werden, um diese soziale Komponente umsetzen zu können. Dieses Engagement weiß auch der Träger zu schätzen. Für die AWO wird es in Nellingen der 14. Standort einer solchen Einrichtung werden. „In Nellingen ist die Unterstützung besonders gut“, lobte Christian Ruppert, der Geschäftsführer der AWO Württemberg, zuvor in einem Gespräch mit dieser Zeitung.

Zum Hintergrund: Seit gut 15 Jahren bemüht sich die Gemeinde, eine Pflegeeinrichtung in Nellingen umzusetzen. Für das Vorhaben konnte die AWO gewonnen werden. Das Bebauungsplanverfahren für die Maßnahme an der Römerstraße konnte im Dezember vergangenen Jahres abgeschlossen werden. Dann folgten die Grundstücksverhandlungen, die wiederum nun zum Abschluss gebracht wurden.

Wunsch der AWO ist die Eröffnung der Einrichtung in Nellingen im Juni 2020. 30 Wohnplätze, also Einzelzimmer, sollen entstehen. 13 Parkplätze werden ausgewiesen. Zulässig sind außerdem Räume und Anlagen zum Wohnen und Aufenthalt von älteren Menschen, zur Versorgung der Bewohner (Kantine, Wäscherei), für die Verwaltung sowie für sportliche, therapeutische und soziale Zwecke. Unter letzteren Punkt fallen beispielsweise ein Schwimmbad, eine Sauna, eine Kapelle oder auch ein Friseur.