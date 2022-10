Apfelsaft pressen in Berghülen

„Wir machen unseren eigenen Apfelsaft“ heißt es beim Albverein Blaubeuren am Samstag, 15. Oktober. Dazu sind junge Familien herzlich eingeladen. Laut Mitteilung des Vereins wird aus aufgesammelten Streuobstäpfeln in Hegers Stadlbrennerei in Berghülen auf traditionelle Art Apfelsaft in der Stempelpresse gepresst. Der Saft wird in Fünf-Liter-Gebinden haltbar abgefüllt. Dabei ist die Mithilfe der Teilnehmer erwünscht. Die Teilnehmer können zu der Aktion eigenes Streuobst mitbringen. Gäste sind willkommen. Beginn ist um 14 Uhr. Anmeldung möglichst bald unter der Telefonnummer 07344 / 92 10 93 bei Wolfgang Wohnhas.