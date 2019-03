Anders als Laichingen: Darum entscheidet sich Nellingen für einen Solarpark

Flächenverbrauch oder Gewinn aus regenerativer Energie? Die Mitglieder des Gemeinderates Nellingen hatten im Dezember vergangenes Jahres kontrovers über das Vorhaben der Firma „W.I.N.D Energien“ aus Kirchheim unter Teck diskutiert. Das Unternehmen möchte in Nellingen eine Freiflächenphotovoltaikanlage errichten. Am Ende gab es ein klares Votum und grünes Licht, um einen Bebauungsplan aufzustellen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend ging es nun um einen weiteren Schritt – die Beratung über den Vorentwurf des Bebauungsplanes und die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie Behörden und Träger öffentlicher Belange. Klare Worte gab es auch dieses Mal – vor allem von Bürgermeister Franko Kopp (CDU).

Zum Hintergrund: Der Gemeinderat hatte im Dezember den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Freiflächenphotovoltaikanlage Ziegerlauch“ gefasst. Zur Weiterführung des Verfahrens müssen nun die entsprechenden weiteren Schritte eingeleitet werden. Den Kostenaufwand für das B-Plan-Verfahren übernimmt der Antragsteller. Mit Blick auf Diskussionen in anderen Gebietseinheiten – beispielsweise jüngst in Laichingen (wir berichteten) – stellte Kopp klar: „Ich darf nochmals darauf hinweisen, dass in Nellingen im Jahr 2010 vier Anträge auf Ausweisung von Photovoltaikanlagen in der freien Landschaft gestellt wurden.“

Vom Gemeindeverwaltungsverband als Träger der Flächennutzungsplanung wurde eine Standortuntersuchung ausgeführt. Für Nellingen ging die Fläche im Gewann „Ziegerlauch“ als Priorität hervor, bei der es nun auch im Vorhaben geht. Deutliche Worte des Bürgermeisters: „Ich halte es für den richtigen Weg – wenn man Planungen auf den Weg gebracht hat –, dass man dann auch ernst macht.“ Darin bestand auch „die Vorarbeit“ der Gemeinde.

Das Vorhaben: Roland Schmuck vom Ingenieurbüro Wassermüller in Ulm erläuterte in der jüngsten Sitzung noch einmal die Planungen. Die Freiflächenphotovoltaikanlage soll am Ortseingang Nellingens in Richtung Oppingen entstehen – mit einer Größe von 8,35 Hektar. Kristalline Photovoltaikmodule sollen realisiert und mit einer Leistung von 7,5 Megawatt einen Jahresertrag von 7650 Megawatt Strom erzeugen. Eine maximale Zaunhöhe von zwei Metern ist vorgesehen. Die Module werden von Ost nach West aufgereiht. „Die Tische werden nicht einbetoniert“, so Schmuck. Die Anlage sei also „einfach“ wieder zurückzubauen. Vorgesehen ist, einen Blühstreifen anzulegen und Totholz einzuarbeiten. „Die Gemeinde legt auch Wert darauf, dass die naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, soweit es nur geht, beachtet und umgesetzt werden“, sagte Kopp.

Nachfragen aus dem Gremium: Viele Anregungen und Fragen gab es seitens der Mitglieder des Nellinger Gemeinderates nicht. Ratsherr Markus Hagmeyer wollte wissen, ob das Vorhaben die Glasfaserleitung nach Oppingen tangiert. Das konnte Schmuck verneinen. Mit zwei Gegenstimmen wurde dem Vorentwurf des Bebauungsplanes, der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und Träger öffentlicher Belange zugestimmt.