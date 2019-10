Am Sonntag ist Bürgermeisterwahl in Nellingen: Das sind die Kandidaten

Was noch vor einigen Jahren nach Science-Fiction klang, ist heute in vielen Unternehmen bereits Alltag und könnte Teil einer vierten industriellen Revolution werden – so zumindest nennt es Christoph Schell, Vorstandsmitglied beim PC- und Druckerhersteller HP. Seit einigen Wochen steht ein hochmoderner 3D-Drucker von HP auch in der Elektronikschule Tettnang. Am Montag wurde das rund 150 000 Euro teure Gerät offiziell übergeben.

Neue Lernfabrik ist komplett Mit diesem „letzten Puzzleteil“, so Schulleiter Jochen Würstle, sei nun ...