Als „Blutbad-Willi“ spricht er über seinen Weg zu Gott

Weitere Angebote:

Büchertisch: Sachbuch, Roman, Kinderbuch, Biografie, Bibel, Losungen, Kalender oder CD: Beim Büchertisch in der Auhalle in Berghülen gebe es eine gute Auswahl christlicher Bücher und Musik zu finden.

Bistro: Das Bistro bietet nach den Abendveranstaltungen laut Mitteilung Gelegenheit zum Bleiben, ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu pflegen.

Gespräche: Nach den Vorträgen besteht laut der Süddeutschen Gemeinschaft die Möglichkeit zu Gesprächen mit dem Referenten oder auch Mitarbeitern.

Kinder: Während der Nachmittagsveranstaltungen wird eine Kinderbetreuung für Vier- bis Zwölfjährige angeboten. Eltern mit Kleinkindern steht darüber hinaus ein Eltern-Kind-Raum mit Übertragung zur Verfügung.

Die Süddeutsche Gemeinschaft Bühlenhausen gehört zum Süddeutschen Gemeinschaftsverband, einem laut Mitteilung freien, gemeinnützigen Werk innerhalb der evangelischen Kirche. Als Christen, so heißt es, haben die Mitglieder uneingeschränktes Vertrauen in das Wort Gottes. Sie glauben an Jesus Christus und haben erlebt, dass Gott durch ihn neues Leben schenkt.

