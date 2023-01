Die Ortsgruppe Nellingen/Alb des Schwäbischen Albvereins kommt am Samstag, 21. Januar, um 19 Uhr, zur Jahreshauptversammlung in der Albvereinshütte zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Berichte des Vorstands und der Fachwarte. Außerdem stehen verschiedene Wahlen an.