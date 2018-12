Albi: Ergebnis zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit erst im neuen Jahr

Ist die Schließung des Albi-Werks in Berghülen wirtschaftlich vertretbar oder nicht? Mit dieser Frage beschäftigen sich derzeit immer noch der Betriebsrat des Fruchtsaftherstellers sowie die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG).

Entsprechende Unterlagen wurden bei der Geschäftsführung von Deutschlands größten Lebensmittelhändler Edeka eingefordert. Die Prüfung läuft weiterhin, so Karin Brugger, Geschäftsführerin der Gewerkschaft NGG. „Mit einem Ergebnis würde ich auch dieses Jahr nicht mehr rechnen“, sagte sie im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Doch erst wenn hier ein Befund vorliegt, kann ein weiteres Vorgehen in Sachen Interessensausgleich oder Sozialplan geklärt werden.

Spätestens im März 2019 soll der Albi-Standort in Berghülen dicht gemacht werden. (Foto: Kroha)

Brugger war am Donnerstag wieder einmal beim einstigen Familienunternehmen in Berghülen-Bühlenhausen vor Ort, um mit dem erst nach der Edeka-Übernahme gewählten Betriebsrat das weitere Vorgehen zu besprechen – dazu gehöre laut Brugger unter anderem die Absprache für einen Termin mit der Geschäftsführung.

Vor gut einem Monat wurde bekannt, dass Edeka beziehungsweise die Edeka-Tochter Sonnländer, ein Safthersteller mit Sitz in Rostock, das Werk in Berghülen Ende März 2019 geschlossen haben will. Die Produktion werde laut einem Edeka-Sprecher Schritt für Schritt an die Ostsee verlagert. Was mit den rund 70 übriggebliebenen Mitarbeitern passiert, ist bislang unklar. Die Gewerkschaft hofft, dass noch nicht alle Arbeitsplätze auf der Alb verloren sind.

Für die einen ist es ein Schock, andere haben es wohl zumindest schon länger befürchtet: Albi, der Fruchtsafthersteller in Berghülen, soll Ende März dicht gemacht werden. Eine entsprechende Meldung des Betriebsrates wurde inzwischen auch vom Besitzer Edeka bestätigt. Betroffen davon sind rund 70 Mitarbeiter. Erst vor einem knappen Jahr hatte Edeka den Betrieb übernommen – umso überraschender jetzt die Hiobsbotschaft.

