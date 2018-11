Merklinger und Nellinger Bürger haben sich zur Gruppe „AktionLandSchafft“ zusammengeschlossen und sprechen sich gegen das interkommunale Gewerbegebiet mit Standort auf der Gemarkung beider Kommunen aus. Im Hotel Krone in Nellingen haben sie das erstmals auch öffentlich getan – parallel zu einem Flyer, der jüngst in den Briefkästen der Einwohner zu finden war. Fast 90 Interessierte hatten sich am Dienstagabend zur Versammlung eingefunden, sprachen über ihre Sorgen, Bedenken und Ängste und kamen dann auch zu einem Entschluss, wie es nun weitergehen soll.

Der Nellinger Walter Bollinger eröffnete. „Die Gruppe ist ein Zusammenschluss von Nellinger und Merklinger Bürgern. Es ist eine gemischte Gruppe mit Gewerbetreibenden, Handwerkern, Arbeitgebern und natürlich auch Landwirten“, erklärte er und fügte an: „Es ist noch eine kleine Gruppe. Aber jeder ist willkommen. Es gibt keinen Chef, der sagt, wo es lang geht. Jeder kann sich einbringen.“ Jeder Teilnehmer, so vergleicht es Bollinger, ist ein kleines Rad im Getriebe, das „wir zum Laufen bringen wollen“. Die Planungen für das interkommunale Gewerbegebiet seien für ihn „erschreckend“.

Gespannt hören die Interessierten Walter Bollinger zu. (Foto: Scholz)

Was geplant ist, stellte die Merklingerin Lea Baumann mit Hilfe einer ausgearbeiteten Präsentation vor. Der Verband Region Schwäbische Alb mit seinen zwölf Mitgliedsgemeinden plant ein 50 Hektar großes interkommunales Gewerbegebiet. Der favorisierte Standort liegt zwischen den Gemeinden Merklingen und Nellingen. „Wir, die Gruppe, sind gegen das Gewerbegebiet an diesem Standort“, machte Baumann klar und zeigte dann auch ihre Argumente dafür auf.

Wir sind ländlich, wir sind Dörfer. Wir wollen das bleiben. Lea Baumann aus Merklingen

Notwendigkeit: „Wir müssen uns doch fragen, ob wir auf der Laichinger Alb überhaupt solch ein Gewerbegebiet benötigen“, sagte sie. Jede Kommune habe Gewerbeflächen und auch die Möglichkeiten, diese zu erweitern.

Dorf oder Stadt? „Wir sind ländlich, wir sind Dörfer. Wir wollen das bleiben. Eigentlich sind wir doch froh, dass es bei uns nicht so laut und hektisch wie in der Stadt ist“, so Lea Baumann.

Ausgaben: Die Gruppe habe die Befürchtung, dass es ähnlich wie beim Bahnhof Merklingen zu Mehrausgaben komme. „Die Kommunen müssen das Projekt finanzieren, doch wie?“, fragte Baumann in die Runde und gab gleich eine Antwort: „Wahrscheinlich blüht uns wieder, dass die Hebesätze erhöht werden.“ Ihre Entscheidung sei klar. Sie lebe gerne auf dem Land und arbeite in der Stadt. Unter die Ausgaben würden aber nicht nur jene für das Gewerbegebiet selbst fallen. „Die, die zum Arbeiten hier her kommen, wollen sicherlich auch hier wohnen“, sagte die Merklingerin und führte aus. Mehrarbeit in der Verwaltung, für die Feuerwehr, den ASB und DRK, benötigte Wohngebiete, die Auswirkungen auf die Infrastruktur, Schulen, Kitas oder auch Abfall: „Helfen uns die anderen zehn Gemeinden bei einer Gemarkungsputzete?“, fragte Baumann süffisant weiter.

Einnahmen: Für die Gruppe „AktionLandSchafft“ stehe fest, dass alle zwölf Kommunen etwas „vom Kuchen“ – beispielsweise mit Blick auf die Gewerbesteuer und Grundsteuer – abhaben wollen.

Arbeitnehmer und Arbeitgeber: Die Merklinger und Nellinger haben die Befürchtungen, dass örtlichen Gewerbetreibenden der Rang abgelaufen wird.

Der Verkehr bringt Lärm und Abgase. Lea Baumann aus Merklingen

Verkehrslage: „Die Verkehrslage lässt sich jetzt schon als prekär bezeichnen“, sagte Lea Baumann. Für Anwohner an Ortsdurchfahrten sei die Situation kaum erträglich. „Der Verkehr bringt Lärm und Abgase“, so die Merklingerin. Hinzu würden Staus und Unfälle kommen. Problematisch sehe die Gruppe zudem die Parksituation für Lastwagen. „Pausen sind vorgeschrieben und die Lastwagen parken überall – im Wohngebiet und manche schrecken auch nicht dafür zurück, auf die private Hoffläche zu fahren“, gab die Merklingerin ihre Erfahrungen weiter.

Auswirkungen aus landwirtschaftlicher Sicht: Die Gruppe bemängelt den Flächenverbrauch. Merklingen als auch Nellingen seien zudem schon durch jenen für Autobahn 8 und ICE-Trasse belastet. „Mit Blick auf den Flächenhandel wird es einen enormen Konkurrenzkampf geben“, ist sich Baumann sicher. Feldwege würden zu Schleichwegen und Umleitungen, Landwirte müssten längere Wege in Kauf nehmen, es entstünden erhöhte Benzinkosten und Zeitaufwand. „Zudem schränken wir die Erweiterung unserer landwirtschaftlichen Betriebe ein“, sagte die Merklingerin.

Naturschutz: Klar sei, dass Ausgleichsflächen gestellt werden müssen. „Doch eigentlich werden damit doch Flächen nur neu aufgewertet. Ein richtiger Ausgleich würde bedeuten, Flächen zu entsiegeln“, so Lea Baumann und fügte an: „Wir müssen unsere Umwelt doch schützen“. Wie viel Hektar Fläche täglich versiegelt werden, zeigte sie anhand einer Stellungnahme des BUND auf.

Fazit der Gruppe: „Wir wollen ein eigenes, geregeltes und gesundes Wachstum für unsere Kommunen und daraus auch den kompletten Nutzen ziehen“, machte Lea Baumann deutlich. Dazu benötige es Unterstützung. Unterschriftlisten wurden durch den Raum gereicht.

Voller Saal: Zum ersten Treffen der Gruppe „AktionLandSchafft“ waren viele Interessierte gekommen. (Foto: Scholz)

Die Diskussion – auch mit Klaus Kaufmann als Vorsitzender des Verbandes Region Schwäbische Alb: Die Versammlung begann um 20 Uhr, Klaus Kaufmann betrat um 20.54 Uhr den Saal und sagte: „Ich bin heute hier, um Ihre Sorgen zu hören. Ich bin zum Zuhören gekommen.“ Fragen und Bemerkungen, die die Teilnehmer an ihn richteten, wollte er dennoch auch nicht unbeantwortet lassen. Vor allem ging es den Teilnehmern um die Belastung der beiden Kommunen, die sich aus der Sicht der Gruppe nicht im Verbund mit anderen Städten und Gemeinden auszahlt. Kaufmann erklärte: Jene Kommunen, auf denen das interkommunale Gewerbegebiet stehen wird, erhalten einen Bonus bei der Grundsteuer. Er zeigte auch auf, dass jede Stimme jeder Gemeinde zählt und Merklingen und Nellingen im Falle des Standortes ein bindendes Veto-Recht bei der Entscheidung der sich ansiedelnden Unternehmen haben. Kriterien über die Art von Gewerbe oder die Gestaltung von Gebäuden würden erst im Bebauungsplanverfahren festgezurrt.

Ein Standort zwischen Merklingen und Nellingen wird für das Gewerbegebiet favorisiert. (Foto: Kroha/Scholz)

Der Verbandsvorsitzende versprach, eine Informationsveranstaltung zu organisieren, bei der Argumentationen vorgetragen und Antworten auf Fragen gegeben werden. Zum weiteren Verfahren: Die nächste Verbandsversammlung findet am Mittwoch, 12. Dezember, im Alten Rathaus in Laichingen statt, bei der die Standortfrage zum Beschluss gebracht werden soll.

So soll es weitergehen: Die Vorbereitung eines Bürgerbegehrens stand im Raum. Aus den Reihen der Zuhörer kam aber auch die Anregung, auf die Gemeinderäte und Bürgermeister als gewählte Vertreter zuzugehen. Manche Teilnehmer sahen das anders: Auf den Rathäusern werde kein Umdenken stattfinden. Bemängelt wurde zudem, dass seitens der Bürgermeister keine Informationsveranstaltung zum Thema angeboten wurde.

„Für uns ist es jetzt wichtig, zu zeigen, wo wir stehen“, sagte Lea Baumann. Deshalb der Vorschlag, einen Fragenkatalog zu erstellen und diesen an die Bürgermeister zu schicken. Zudem solle den Räten nahegelegt werden, über das geplante Vorhaben nochmals nachzudenken. Zustimmung von Klaus Kaufmann: „Bei uns können jederzeit Fragen eingereicht werden. Wir beantworten, was wir zu diesem Zeitpunkt beantworten können.“

Der Merklinger Georg Fink appellierte an die Teilnehmer, Fragen an die E-Mail-Adresse der Gruppe „AktionLandSchafft“ zu schicken. Diese würden dann zum entsprechenden Fragenkatalog zusammengetragen. „Vielleicht können wir so klar machen, dass wir nicht wollen, dass Merklingen und Nellingen zur Vorstadt von Stuttgart werden“, fügte Hans-Dieter Ruhland aus Merklingen an.

