Alb-Bähnle tuckert im Bahnhof Oppingen ein

Das Läuten der hellen Glocke und ein Schnaufen sind schon früh zu hören. Zu sehen ist da vom Alb-Bähnle noch nichts. Dann biegt es langsam in die Kurve ein und bewegt sich auf den Bahnhof Oppingen zu. Dort wartet am Ostermontag schon der Osterhase alias Bernd Scherer. Der Vorsitzende der Ulmer Eisenbahnfreunde schlüpft selbst in das Kostüm, stülpt sich die Ohren über und greift nach dem Korb voller Süßigkeiten und bunten Eiern. Dann winkt er den Fahrgästen entgegen, die 27 Minuten zuvor in Amstetten eingestiegen und dann gemeinsam die Strecke nach Oppingen per Alb-Bähnle gefahren sind.

Der Osterhase wartet. (Foto: Scholz)

Das Geräusch des Alb-Bähnle ist für diese Jahreszeit gar keine Selbstverständlichkeit. „Wir machen diese Aktion zum ersten Mal“, erzählt Scherer und erklärt: „Eigentlich haben wir zu der Zeit immer Gleisbaustellen auf der Strecke. Doch das waren dieses Mal nur Kleinigkeiten.“

Hinzu komme das Wetter: „Es gab schon Jahre, da hatten wir zu dieser Zeit noch Schnee. Und bei Schneeverwehungen, die gut einen Meter hoch werden können, kann die Bahn nicht fahren“, berichtet der Vorsitzende weiter. Doch das Wetter am Ostermontag sei doch optimal, um eine Aktion im Sinne des Osterfestes anzubieten. Bernd Scherer kommt da in seinem Kostüm mächtig ins Schwitzen.

Beim Bahnhof Oppingen. (Foto: Scholz)

„Endstation Oppingen“, ist vom Schaffner in seiner blauen Uniform zuhören. Er fordert damit die Gäste auf, auszusteigen. Die kommen dem auch nach, suchen sich ein Plätzchen am Bahnhof. Schnell ist Bernd Scherer in seinem Osterhasenkostüm von Kindern umringt. Alle wollen gerne einmal in seinen Korb greifen und eine Süßigkeit erhaschen.

Beim Bahnhof Oppingen. (Foto: Scholz)

Währenddessen wird die Diesellok abgekoppelt. Sie wird bereit gemacht – für die Rückfahrt nach Amstetten. Nach dem bewirteten Aufenthalt geht es nämlich zurück. Der historische Zug rattert von dannen, kommt aber noch drei Mal zum Bahnhof Oppingen zurück. Es herrscht reger Zugbetrieb – sehr zur Freude der Gäste, die die Fahrt im Alb-Bähnle sichtlich genießen.

Beim Bahnhof Oppingen. (Foto: Scholz)

Der nächste Fahrtag ist gar nicht mehr soweit weg. „Wir fahren dann das nächste Mal am 1. Mai“, weiß Bernd Scherer zu erzählen. 5,5 Kilometer lang ist übrigens die Strecke von Amstetten nach Oppingen. Das Alb-Bähnle lässt sich dabei Zeit – schnauft und läutet vor sich hin.