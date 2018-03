Akkordeonspieler spielen auf der Alb

Zum musikalischen Bezirkstreffen hat der Deutsche Harmonikaverband Bezirk Schwaben am vergangenen Sonntag nach Nellingen eingeladen, zu dem neun Akkordeonorchester aus dem Bezirk anreisten, um den Nachmittag musikalisch zu gestalten. Zu hören gab es Musicalmelodien, klassische Stücke, moderne Unterhaltungsliteratur sowie auch Volksweisen.

Der Harmonika-Club Nellingen richtete den musikalisch-bunten Konzertnachmittag, bei dem jedes Orchester eine Spieldauer von etwa 15 Minuten hatte, aus.dabei wurde dem Publikum die ganzen Facetten der Akkordeonmusik zu Gehör gebracht.

Beim Bezirkstreffen hörte man das Akkordeonorchester Felkel Ulm mit der Sinfonia Nr. 9 von Johann Sebastian Bach und das Akkordeonorchester Langenau mit Italo-Pop-Hits und Tango. Die Gögglinger warteten mit „Night Beat“ und „Starlight Express“ auf, während die Allmendinger sich der modernen Literatur wie dem „Alten Fieber“ den „Toten Hosen“, „Viva la Vida“, „Narcotic“ und „Let me entertain you“ von Robbie Williams widmeten. Die Harmonika-Schule Josi Mannes war der Tradition verpflichtet und der Akkordeon-Spielring Erbach spielte „The Rose“ von Amanda McBromm und „A little bit of Queen“. Zum Abschluss spielte der Harmonika-Verein Ulm-Söflingen „Frank Sinatra in Concert“.

Bei der Bezirksversammlung, die am Morgen stattfand, gab es einen neuen Vorsitzenden, Florian Schittenhelm aus Abtsgmünd wurde zum Bezirksvorsitzenden gewählt und löste Reinhold Haas ab.

Der Aalener Reinhold Haas wurde zum Ehrenvorsitzenden im Bezirk Schwaben und seine Frau Ingrid zum Ehrenmitglied ernannt. Zum neuen Bezirksdirigenten wurde Dieter Häckh vom Akkordeonorchester Felkel Ulm gewählt.