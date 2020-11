Änderungen im Nellinger Integrationsmanagement

Die Gemeindeverwaltung Nellingen möchte alle Bürger nochmals auf das Angebot als Beratungsstelle für Personen mit Fluchthintergrund aufmerksam machen und Interessierte auf personelle und organisatorische Veränderungen hinweisen.

Für Aileen Zilien ist als Elternzeitvertretung Nicole Bühlbecker (Telefon: 0172/7308220, Email: nicole.buehlbecker@alb-donau-kreis.de) im Dienst. Sie ist hauptverantwortlich für Nellingen und Westerheim zuständig. Stefanie Kretzinger (Telefon: 01522/5682034, Email: stefanie. kretzinger@alb-donau-kreis.de) übernimmt die Gemeinden Heroldstatt und Merklingen. Frau Kretzinger wird aber in Urlaubs- und Krankheitsfällen in Vertretung auch für Nellingen Ansprechpartnerin sein.

Ansprechpartner danken Helfern

Die Ansprechpartner beraten die Zielgruppe vor Ort zu Fragen des alltäglichen Lebens und leiten sie bei Bedarf an andere Behörden oder Regeldienste weiter. Im Moment bieten die Gemeindeverwaltung auf Grund der Situation durch Covid-19 keine offenen Sprechstunden mehr an. Beratungstermine werden nur nach vorheriger Absprache per Telefon, E-Mail oder Post vergeben. „Aus Sicherheitsgründen ist dies momentan unerlässlich“, so bürgermeister Christoph Jung. Das Integrationsmanagement freut sich auch über Rückfragen und Interesse der Bürger, gerne berichten die Verantwortlichen über ihre Arbeit. „Ein besonderer Dank soll hiermit auch an alle ehrenamtlichen Helfern, welche auch in dieser schwierigen Zeit tatkräftig im Einsatz sind und nach Kräften vor Ort unterstützen, gehen, so Stefanie Kretzinger und Nicole Bühlbecker unisono.