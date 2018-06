Acht junge Musiker legen erstmals das Akkordeon an

Wie wird der Notenständer richtig aufgebaut und warum gibt es bei einem Akkordeon eigentlich weiße und schwarze Tasten? Beim Harmonika-Club Nellingen hat eine neue Ausbildungsphase begonnen. Gisela Bollinger kümmert sich um die Jüngsten, begleitet die Teilnehmer nun Schritt für Schritt und lernt ihnen das Akkordeon-Spielen. Eine Stunde in der Woche, immer mittwochs ab 13.45 Uhr, treffen sich die jungen Musiker.

Ganz aufgeregt sitzen die Kinder auf den Stühlen in einem Halbkreis. Ihre Koffer und Taschen mit dem Musikinstrumenten stehen neben ihnen. Ganz schön schwer, ein Akkordeon. Die Eltern helfen mit, bevor sie zum Abschied noch einmal winken. Dann übernimmt Gisela Bollinger. Ganz locker beginnt sie, nimmt den Tatendrang der Kinder mit auf.

Viele von diesen haben schon in der Schule Flöte und auch Noten gelernt. „Schön, dass ihr dabei seid“, freut sich die Nellinger Ausbilderin. Sie schaut in die Runde. „Der große Vorteil am Akkordeon-Spielen ist, dass man gemeinsam lernen, üben und dann auch in Konzerten auftreten kann“, sagt sie.

Notenständer aufbauen

Los geht es nicht direkt mit dem Musikinstrument. Es bedürfe der richtigen Vorbereitung. Die acht Teilnehmer üben zunächst, wie der Notenständer richtig aufgebaut wird. „Später, wenn man das Musikinstrument aufgeschnallt hat, geht das nämlich nicht mehr“, zeigt Bollinger auf. Die Kinder nicken und folgen ihrem Beispiel. „Doch was wäre ein Notenständer ohne Noten?“, fragt die Nellingerin in die Runde. Dann verteilt sie für jeden ein Notenheft. Darin dürfen die Kinder auch gleich ihren Namen notieren.

Hefte aufschlagen

Dann geht es los. Die erste Seite des Notenhefts wird aufgeschlagen. Anhand einer Zeichnung sollen die Kinder erklären, aus welchen Komponenten ein Akkordeon besteht. Tasten, Gurt oder auch Riemen, der Bass: Die Teilnehmer wissen schon einiges und können das Rätsel lösen. Danach wird das Musikinstrument ausgepackt. Ganz vorsichtig. „Das Akkordeon hat auch Füße zum Abstellen“, erklärt Bollinger. Das sei wichtig, denn nach dem Auspacken müssen andere Dinge verstaut werden – so die Taschen und Koffer oder auch weitere Noten. Gisela Bollinger erklärt weiter: „Die Tasten sind immer dort, wo eure rechte Hand ist.“ Sonst sei das Akkordeon falsch herum. Manche der Teilnehmer drehen das Musikinstrument noch einmal, dann schlüpfen sie in die Träger und stellen fest: „Das fühlt sich gut an.“

Viele der Teilnehmer haben bereits Erfahrung im Umgang mit Instrumenten. „Ich möchte unbedingt Akkordeon lernen, weil mein Opa auch gespielt hat“, erzählt Marie Renz. Ähnlich sieht es bei den anderen Kindern aus. „Meine Schwester spielt“, so Mia Aubele. Auch bei David Wörz ist das der Fall. „Wenn das Geschwisterkind spielt, dann ist das naheliegend“, sagt Mutter Katrin Wörz. Dem Wunsch ihres Sohnes, das Instrument zu erlernen, wollte sie keine Steine in den Weg legen. Teilnehmerin Katharina Gösele hat noch ein weiteres Argument: „Ich finde das Akkordeon einfach toll.“

Gisela Bollinger macht das stolz. Sie freut sich über die neue Anfänger-Gruppe. Wie lange diese nun zusammen spielt? „Na hoffentlich ein Leben lang. Wir wollen den Nachwuchs natürlich gerne in das Orchester aufnehmen. Das ist das Ziel“, sagt Bollinger. Seit gut 30 Jahren bildet sie beim Harmonika-Club in Nellingen die Jugend aus. Für ihr Engagement erhielt die 56-Jährige jüngst auch den Ehrenpreis der Wirtschaftsvereinigung Nellingen.

Freude an der Musik

Gisela Bollinger ist selbst seit 45 Jahren beim Harmonika-Club in Nellingen aktiv. Sie spielt seit ihrem zehnten Lebensjahr. „Also gefühlt mein ganzes Leben lang. Mein Vater war auch im Vorstand. Mit der Musik bin ich aufgewachsen“, erzählt Bollinger. Im Alter von 15 Jahren sei der Verein dann aber schwach aufgestellt gewesen. Es galt, Jugend auszubilden. Dem nahm sich die Nellingerin an. „Ich habe mich langsam eingearbeitet. So, wie ich es bei meinem Vater gelernt habe, habe ich es weitergegeben“, sagt sie. So führt Gisela Bollinger es jetzt auch weiter. Ihr gehe es vor allem darum, den Teilnehmern die Freude an der Musik zu verdeutlichen.