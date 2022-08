Abwechslung bei der Musikerinitiative Geislingen

Bei der Musikerinitiative Geislingen e.V. stehen im September zwei spannende Konzerte auf dem Programm. Wie der Verein mitteilt, spielt am Freitag, 2. September, ab 21 Uhr die italienische Band Nuju. Ihren Stil bezeichnen die Musiker mit Rock-Turbo-Folk. Nuju stammt aus Kalabrien, der südlichsten Region des italienischen Festlandes. Ihr Songwriting zielt nach eigenen Angaben darauf ab, die Folk-Ader der italienischen Musik mit Rock und Turbo-Folk der internationalen Musik zu kombinieren. So will die Band ein einzigartiges urbanes und gemischtes Genre schaffen. Nuju bedeutet „Niemand“ im Kalabrischen Dialekt - als Hinweis auf Ulysses und alle Reisenden, die ihren Herkunftsort verlassen, sich aber immer mit ihrem Land verbunden fühlen.

Am Samstag, 10. September, laden die Musiker von Unsaturate um 16 Uhr zu einem Akustik-Konzert in den Biergarten. Sie spielen mit Westerngitarre, Geige, Bass und Schlagzeug ein langes Akustikset, in dem sie eigene Akustiklieder aus dem Album „Die kleinen Koffer“ vorstellen. Dazu gibt es eigene englische Songs und ausgewählte Coverversionen zu hören.

Wer auch ohne Livemusik eine gute Zeit bei der Musikerinitiative haben will, kann am Sonntag, 4. September, die Örtlichkeit besuchen. Dort hat ab 14 Uhr der Biergarten geöffnet, und auf der Speisekarte stehen hausgemachte Flammkuchen und mediterraner Pastasalat.

Tickets für die Konzerte gibt es im Vorverkauf unter der Seite der MieV bei Eventim Light.