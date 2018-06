Abfallwirtschaft: Nellingen will Selbstverwaltung

Sollen die Gemeinden im Alb-Donau-Kreis die Aufgaben der Abfallwirtschaft behalten oder diese ab 2022 an den Landkreis übergeben? Mit dieser Frage beschäftigen sich derzeit die Kommunen. So auch Nellingen. Für die Bärengemeinde steht fest: Die Kompetenz dafür soll nicht an den Landkreis übergehen.

Lokale Fragen lokal entscheiden

In der jüngsten Gemeinderatssitzung begründete Kämmerer Werner Zimmermann den Vorschlag der Verwaltung, der dann auch einstimmig vom Gremium befürwortet wurde. Lokale Fragen werden lokal entschieden: Der Bereich der Abfallwirtschaft sei ein Teil der Selbstverwaltung. Den örtlichen Bedürfnissen könnten Systeme angepasst werden. Das wiederum sei bei einem einheitlichen Erfassungs- und Gebührensystem im ganzen Landkreis nicht möglich. „Individuelle Entscheidungen gibt es dann nicht mehr“, zeigte Zimmermann auf. Beim Leerungsrhythmus und den 14-tägigen Abfuhrtagen ändere sich vielleicht nichts; beim Gebührensystem dann schon. „Wir haben ein gutes Strukturmuster in Nellingen“, so der Kämmerer.

Zwei wesentliche Nachteile

Im Wesentlichen gebe es für die Kommune vor allem zwei große Nachteile. Nellingen hat die Gelbe Tonne. Diese würde sicherlich durch die Gelben Säcke ersetzt. „Der Landkreis wird nicht zwei Systeme beibehalten“, meinte Zimmermann. Ein weiteres wichtiges Thema sei der Grüngutplatz. „Ein dezentrales System kann der Landkreis eigentlich gar nicht anbieten“, zeigte der Kämmerer in der Sitzung des Gemeinderates auf. Für Nellingen und die 54 weiteren Verwaltungseinheiten bedeutete das eine „einschneidende Entscheidung“. Der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU) dazu: Der jetzige Platz könnte dem Bauhof wieder zugeschlagen werden. Der Kommune sei somit kein Verlust entstanden. Doch es gelte dann, weitere Fahrstrecken auf sich zunehmen. Es sei ein Dienstleistungsrückschritt für die Bürgerschaft, fördere auch wieder den so genannten Mülltourismus und die Ablage von Unrat in Wäldern.

Keine Notwendigkeit, System zu wechseln

Dem stimmten die Gemeinderatsmitglieder zu. Herbert Bühler: „Das ist ökologisch für mich völlig daneben. Für mich gibt es außerdem nichts besseres als die Gelbe Tonne.“ Ähnlich sah es Werner Staudenmaier: „Wir brauchen ein bürgerfreundliches System und das haben wir. Ich sehe keine Notwendigkeit, davon abzuweichen.“

Das Ergebnis dieser Diskussion wird Franko Kopp dem Landkreis bis zum 15. August mitteilen. Nach den Stellungnahmen liege es beim Kreis, eine Entscheidung zu fällen. Das bisherige System zur Organisation der Abfallwirtschaft läuft noch bis zum Jahr 2022.