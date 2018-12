8,35 Hektar: Große Photovoltaik-Anlage bei Nellingen geplant

Die Firma „W.I.N.D Energien“ aus Kirchheim unter Teck möchte in Nellingen gerne eine Freiflächenphotovoltaik-Anlage errichten. Bei so manch einem Gemeinderatsmitglied löste das Vorhaben in der jüngsten Sitzung am Montagabend Ablehnung aus. Dennoch gab es am Ende der kontroversen Debatte ein eindeutiges Ergebnis.

Das wird geplant: Die Photovoltaik-Freiflächenanlage soll am Ortseingang Nellingens in Richtung Oppingen entstehen – mit einer Größe von 8,35 Hektar. Kristalline Photovoltaikmodule sollen realisiert und mit einer Leistung von 7,5 Megawatt einen Jahresertrag von 7650 Megawatt Strom erzeugen. „Damit könnte ganz Nellingen versorgt werden“, erklärte Roland Schmuck vom Ingenieurbüro Wassermüller aus Ulm. Die Anlage wird aus aufgeständerten, nicht beweglichen Solarmodulen, die in Reihe angeordnet werden, sowie den entsprechend erforderlichen Nebenanlagen, technischen Einrichtungen und Erschließungswegen bestehen. Ein Zaun sichere den Anlagenbereich. Auf dem Hang besteht ein Höhenunterschied von 16 Metern. Die Module werden auf Metallgestelle in einem fest definierten Winkel zur Sonne angeordnet. Die Höhe der Module beträgt maximal 4,5 Meter. Da im südlichen Bereich die Landesstraße 1232 verläuft, wird zu dieser eine Entfernung von 20 Metern freigehalten.

Bei Suppingen soll ein zweiter Solarpark entstehen. (Foto: dpa)

Die Vorarbeiten der Gemeinde: Die Errichtung, der Betrieb und die Vergütung von Photovoltaik-Anlagen werden durch das Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) geregelt. Dieses ist die Basis für die Auswahl möglicher Standorte. Bereits im Jahr 2010 wurden mehrere Anträge auf Aufweisung von Photovoltaik-Anlagen in der freien Landschaft innerhalb des Gemeindeverwaltungsverbandes vorgelegt. Dieser habe, als Träger der Flächennutzungsplanung, daraufhin beschlossen, eine Standortuntersuchung für alle Verbandsgemeinden in Auftrag zu geben.

„In Nellingen ergaben sich vier Flächen, von denen sich eine herauskristallisierte“, berichtete der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU) den Ratsmitgliedern. Dieser Flächenbereich ist jener im Gewann „Ziegerlauch“. Die Fläche wurde im Flächennutzungsplan im Jahr 2012 aufgenommen. Somit hat die Gemeinde Nellingen Planungsrecht geschaffen. Der Antragssteller, die Firma „W.I.N.D“, möchte nun die Anlage installieren. Dazu wird ein Bebauungsplan nötig, über dessen Aufstellung die Ratsmitglieder in der Sitzung am Montagabend zu entscheiden hatten.

Durch die Errichtung der Photovoltaik-Anlage können, so die Ansicht der Gemeindeverwaltung, durch den Ausbau regenerativer Energien und dezentraler Technologien Energiesparpotenziale geschöpft werden. Außerdem könne der überregionale Transport von Elektrizität verringert werden. Das Vorhaben sei ein regionaler Beitrag zu den Klimaschutzzielen und werde von der Gemeinde begrüßt.

Die Diskussion im Gemeinderat: Ratsherr Herbert Bühler konnte sich mit dem Vorhaben nicht anfreunden, lehnte dieses ab: Ihm sei sehr wohl bewusst, dass das damalige Verfahren vom Gemeinderat mit getragen wurden. Doch seit dem Jahr 2010 habe sich einiges verändert. „Ich halte es für sehr bedenklich. Gerade jetzt gibt es großen Widerstand aus Nellingen mit Blick auf den Flächenverbrauch“, sagte Bühler und meinte damit Reaktionen auf das mögliche interkommunale Gewerbegebiet mit möglichem Standort zwischen Merklingen und Nellingen. Die vorgesehene Fläche für die Photovoltaik-Anlage sei „gutes Ackerland“. Bühler: „Ich stimme deswegen nicht zu.“

Das Ding passt nicht in unsere Landschaft. Gutes Ackerland dafür zu verwenden, fände ich schade. Helmut Wörz, Ratsherr

Der Nellinger Bürgermeister merkte an, dass er trotz der vergangenen Zeit keine Veränderungen sieht. „Es ist ein Flächenverbrauch, keine Frage. Aber wir haben Recht geschaffen, dazu sollten wir stehen. Ich halte das Vorhaben für eine gute Sache“, merkte er an. Ratsherr Rolf Stäb brachte einen Vergleich zu Leistungen von Biogasanlage und der Photovoltaik-Anlage ein. Er sehe einen Gewinn durch Photovoltaik. Gegenspruch kam von Helmut Wörz: „Das Ding passt nicht in unsere Landschaft. Gutes Ackerland dafür zu verwenden, fände ich schade.“

Wichtig war den Ratsmitgliedern auch die Frage nach dem Betrieb. Wer wird die Anlage betreiben und gibt es eine Form der privaten Beteiligung? Die beiden Geschäftsführer des Unternehmens, Jochen Kreidenweiss und Alexander Wiethüchter, gaben Antwort. Wenn die Firma den Zuschlag für die Anlage erhalte, werde sie sich mit einer hiesigen Genossenschaftsbank in Verbindung setzen und versuchen, ob diese Anteile vertreiben kann. Doch zum jetzigen Zeitpunkt könne nicht mehr gesagt werden.

Ein Verkauf der Anlage sei derzeit nicht geplant. „Wir wollen die Anlage betreiben“, so die Antragssteller, schlossen aber auf Nachfragen nicht aus, dass es nicht doch eines Tages zu einem Verkauf kommen könnte. Die Antragsteller sehen bei einer Flächenanlage keine Versiegelung, sondern „die Entwicklung von neuem Lebensraum für Flora und Fauna in einer landwirtschaftlich geprägten Gebietskulisse“.

Die Entscheidung: Bei der abschließenden Abstimmung sprachen sich sechs Ratsmitglieder für die Aufstellung des Bebauungsplans für das Gebiet im Gewann „Ziegerlauch“ aus. Drei Mitglieder des Gremiums lehnten das ab. Dazu gab es noch eine Enthaltung. „Somit ist es mehrheitlich angenommen“, bilanzierte Franko Kopp.

