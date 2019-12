76-Jährige beschädigt bei Fahrt drei Autos

Eine ältere Dame hat in Berghülen drei Autos beschädigt. Die 76-Jährige fuhr laut Mitteilung der Polizei am Freitagabend gegen 22.30 Uhr durch Berghülen. Dabei fuhr sie gegen drei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkte Autos, heißt es weiter.

Frau fährt in Richtung Bühlenhausen weiter

Die Frau fuhr in Richtung Bühlenhausen weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Von Zeugen wurde die Polizei verständigt. Die Unfallverursacherin meldete später einen Unfall. Sie konnte zwischen Bühlenhausen und Asch angetroffen werden.

17500 Euro Sachschaden entstanden

An den vier Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von 17500 Euro. Die Seniorin wird wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort zur Anzeige gebracht. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.