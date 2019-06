5000 Besucher beim Airlinertreffen in Oppingen

Von Ralf Müller

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert eine Klärung der Transit-Streitigkeiten mit dem Nachbarland Tirol „auf europäischer Ebene“. Er bedauere, dass durch die von Tirol ergriffenen Maßnahmen die Grenzregionen beider Länder „gegeneinander in Stellung“ gebracht würden, sagte Söder am Freitag in München. Erneut bekräftigte der bayerische Regierungschef, keine ähnlichen Schritte als Gegenmaßnahmen ergreifen zu wollen. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) verkündete wenige Stunden später weitere Fahrverbote für den ...