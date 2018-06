350000 Euro für schnellen Datentransfer

Frustriert sind manche Internetnutzer in Nellingen und dem Teilort Oppingen: Aufgrund der langsamen Leitung dauert es ewig, Daten zu versenden oder zu empfangen. Voraussichtlich 350000 Euro wird die Gemeindeverwaltung nun investieren, damit die Menschen im Ort einen schnelleren Internetzugang haben. Dafür entschieden sich die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Dienstag mehrheitlich.

Der Breitbandausbau erfordert natürlich technische Grundlagen. Von den Verteilern laufen lange Strecken zu den Teilnehmern, Häusern, Grundstücken. Dabei spielen Glasfaserkabel eine große Rolle. Für eine hohe Bandbreite bei den Teilnehmern muss die letzte Strecke von der Vermittlungsstelle bis zum Hausanschluss umgestellt werden – von der reinen Kupferverkabelung auf Glasfaser.

In Nellingen würde sich das FTTB-System anbieten, empfahl Bastian Ludwig von der Entwicklungs- und Planungsfirma Geo Data. Das bedeutet „Fibre to the Building“, also Glasfaser bis zum Gebäude. In Oppingen soll der Anschluss nach „FTTC“ erfolgen – „Fibre to the Curb“ also Glasfaser bis zum Bordstein. „Wenn die Grundvoraussetzung geschaffen ist und die Glasfaser liegt, ist es Sache des Netzbetreibers, was er dem Nutzer anbieten kann“, erklärt Bastian Ludwig.

Gewerbegebiete haben Vorrang

Aufgrund eingehender Untersuchungen durch die Planungsfirma wurde der Gemeinde empfohlen, zunächst die Gewerbegebiete am „Amstetter Weg“, im „Breiter Dorn“, „Am Geggenbucher Steig“ und „Oppinger Grund“ schwerpunktmäßig mit Breitband zu erschließen. Anschließend sollte wegen der schwachen Leistung der Ortsteil Oppingen erschlossen werden.

Neue Angebote im Bereich der Datenübermittlung seien der Grund für den steigenden Bedarf an besserer Leistung. „Heute haben die meisten Haushalte einige Geräte zur Datenübermittlung und auch der Industriebereich wird riesig“, prognostiziert Bastian Ludwig. „Besonders bei Firmen werden Prozesse zunehmend optimiert, synchronisiert und immer mehr Daten generiert. Irgendwann wird auch der Handwerksmeister darauf zugreifen.“ Laut Umfrage halten 88,5 Prozent aller Unternehmen den Breitbandausbau für „sehr wichtig“. Bei einer Infoveranstaltung im Februar beklagte sich beispielsweise ein Landwirt über die langsame Verbindung: „Ich fahre wegen Kleinigkeiten bis Ulm.“

Laut Ludwig sind die Pläne mittlerweile abgeschlossen, die Bedarfsanfrage müsse jedoch aus Vorschriftsgründen noch einmal erneuert werden. Danach könne der Förderantrag gestellt werden. Sobald der Bewilligungsantrag vorliegt, soll es in die Fein- und Genehmigungsphase gehen. „Dann können wir das Netz auf dem Mark anbieten und einen Betreiber suchen“, endet Ludwig und verspricht, dass dieser Prozess komplett von der Firma Geo Data abgedeckt werde.

Sofern der Antrag schnell eingereicht wird, kann mit einer Fertigstellung bis 2017 gerechnet werden. „Wie lange der Förderantrag bei der zuständigen Behörde liegt ist offen“, ergänzte Bastian Ludwig. „Die Anträge stapeln sich mittlerweile, denn die Sache ist in Fahrt gekommen.“

„Ran an die Zuschüsse für den Glasfaserausbau“ lautet die Devise des Nellinger Gemeinderates nach der neuen Förderrichtlinie für den Breitbandausbau. „Wir bauen aber nur, wenn dem Zuschussantrag zugestimmt wird“, mahnt Bürgermeister Franko Kopp die Gemeinderäte in der Sitzung am Dienstag. Welche Kosten auf die Gemeinde zukommen, teilte Bastian Ludwig von der Entwicklungs- und Planungsfirma Geo Data mit. Die betragen im Höchstfall für das Nellinger Gewerbegebiet mit Anbindung 658000 Euro, wobei es Fördergeld in Höhe von 362000 Euro geben dürfte und die Gemeinde 296000 Euro aufzubringen hätte. Für den Teilort Oppingen sind zusätzlich 128000 Euro angesetzt, förderfähig wären 82000 Euro, was unterm Strich Kosten in Höhe von etwa 46000 Euro lässt. Insgesamt also rund 350000 Euro aus der Gemeindekasse. Gefördert werde allerdings nur der Ausbau bis zur Grundstücksgrenze, die interne Erschließung sei Sache des Eigentümers.