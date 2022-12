220 LandFrauen feiern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 13. Dezember haben die LandFrauen aus dem Kreis Blaubeuren ihre jährliche Advents-und Weihnachtsfeier gefeiert. Verantwortlich für den Nachmittag waren die LandFrauen von Berghülen/Bühlenhausen und Treffensbuch. Frau Gabi Mangold von den Berghüler LandFrauen begrüßte in der gut besetzten, schön geschmückten Auhalle die Kreis-Landfrauen. Die fröhliche Feier, die unter dem Thema „Miteinander nachhaltig Weihnachten feiern“ war umrahmt vom Posaunenchor Bühlenhausen/Sonderbuch und etlichen Grußworten. So lobte der Bürgermeister von Berghülen, Herr Mangold, die stets aktiven LandFrauen, dass sie immer ein sehr abwechslungsreiches Jahresprogramm erstellen, das Brauchtum pflegen, und auch alle Bildungsthemen umfasst. „Frauen haben Power und arbeiten im Ehrenamt“ so der Bürgermeister. Herr Pfarrer Enderle von der Katholischen Kirche sprach Grußworte in Form einer Beispielgeschichte vom Hasen und Dachs, dass nur zusammen etwas Gutes entstehen kann.

Es wurden durch die Kreisverbands-LandFrauen-Vorsitzende Frau Brigitte Huober, etliche Ehrungen vorgenommen. Die geehrten Frauen erhielten eine Urkunde und einen Blumengruß, ebenso wurden neue Führungskräfte im Bezirk eingesetzt und willkommen geheißen. Außerdem hat Frau Huober Führungskräfte dankend verabschiedet, die sich jahrelang treu für die LandFrauen eingesetzt haben.

Auch bei den verschiedenen Arbeitskreisen bedankte sich Frau Huober sehr für das gute Miteinander und die Kreativität der Frauen.

Der Mittag wurde durch verschiedene Lieder locker gestaltet und nach der Kaffeepause mit guten Kuchen wurde eine Bewegungseinheit für alle Frauen durchgeführt. Angeleitet haben dies Rose Nigst und Erika Stecker. Die Freude der Frauen war sichtbar. Durch verschiedene Geschichten und Anspiele ging nach dem Schlusswort der Vorsitzenden von Bühlenhausen, Frau Monika Anhorn, mit einem Gedicht mit Wünschen für offene Augen, offene Ohren, offene Lippen, dankbare Hände, Füße zum Nächsten, einem liebenden Herz und einer offenen Seele der Nachmittag zu Ende.