20. Alphornbläsertreffen in Scharenstetten

Zum 20. Alphornbläsertreffen am Donnerstag, 26. Mai, in Scharenstetten werden über 30 aktive Musiker aus ganz Baden-Württemberg und den angrenzenden Bundesländern erwartet. Die Organisation der Veranstaltung liegt in den erfahrenen Händen des Musikvereins Scharenstetten e.V. mit seinem Vorsitzenden Jens Franke, sowie Karl Pfitzenmaier und Georg Dauner. Diese teilen mit, dass sich mehr als sieben Gruppen zum Treffen angemeldet haben, um die Besucher mit Alphornmusik zu erfreuen.

Das Treffen beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst am Musikerheim in Scharenstetten. Anschließend werden die verschiedenen Bläsergruppen Stücke aus ihrem Repertoire vortragen. Um 16 Uhr beginnt der Abschlusschor aller Alphornbläser, wie schon in den Vorjahren ein Ereignis für Augen und Ohren. Auch für Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei und findet bei jedem Wetter statt.