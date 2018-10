17-Jähriger baut Unfall mit zwei Promille

Ein 17-Jähriger ist am Donnerstagabend bei einem Unfall in Geislingen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stürzte der Jugendliche von seinem Leichtkraftrad. Er soll nach Angaben der Polizei etwa zwei Promille gehabt haben.

Demnach war der 17-Jährige gegen 21 Uhr zwischen Geislingen und Eybach unterwegs. Er verlor die Kontrolle über sein Zweirad und überfuhr eine Verkehrsinsel. Beim Sturz zog sich der Jugendliche leichte Verletzungen zu. Notarzt und Rettungsdienst waren vor Ort.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der junge Mann laut Alkoholtest etwa zwei Promille hatte. Die Polizei ließ eine Blutentnahme durchführen und beschlagnahmte den Führerschein.