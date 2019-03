14-Jährige seit Dienstag vermisst – Polizei sucht mit starken Kräften

Die Polizei sucht seit Dienstag nach einer Jugendlichen aus Geislingen. Am Freitag wendete sich die Polizei nun mit einer Foto an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise.

Demnach meldete bereits am Dienstag gegen 13 Uhr eine Mitarbeiterin eines Heimes die 14-jährige Renuka Christina Pfleiderer als vermisst. Seitdem suche die Polizei nach eigenen Angaben mit starken Kräften nach der Jugendlichen und ermittle umfangreich.

Das Mädchen sei zuletzt in einem Geislinger Heim untergebracht gewesen. Es sei zwar nicht das erste Mal, dass sie nicht an ihre Wohnadresse zurückkehrte, heißt es in der Mitteilung der Polizei. In der Vergangenheit sei die 14-Jährige jedoch nie längere Zeit weg geblieben.

Seit Dienstag wird die 14 Jahre alte Renuka Christina Pfleiderer aus Geislingen vermisst. (Foto: Polizei)

Die Vermisste ist zirka 1,65 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Sie hat schwarze lange Haare und braune Augen. Das asiatisch aussehende Mädchen trug zuletzt einen schwarzen Anorak, eine schwarze Hose sowie dunkle Schuhe. Unter der Jacke war sie mit einem grauen Rollkragenpullover bekleidet.

Es ist auch möglich, dass sie inzwischen ihre Kleidung gewechselt hat. Normalerweise trägt die Jugendliche eine Brille. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sie die abgelegt hat.