Übungen helfen, um auf Ernstfall vorzubereiten

Kaminbrand, Gefahrguteinsatz, Personensuche, Schacht-Rettung oder auch Wasserbeförderung über lange Wegstrecken: Die Mitglieder der Feuerwehrabteilung Oppingen hatten im vergangenen Jahr zwar keinen Einsatz, bleiben aber trotzdem aktiv. Sie üben, simulieren die unterschiedlichsten Szenarien, um im Ernstfall vorbereitet zu sein. Wie diese Szenarien 2018 aussahen, zeigte Abteilungskommandant Sebastian Höffler bei der Hauptversammlung am Freitagabend im hiesigen Dorfgemeinschaftshaus auf. Er ließ das vergangene Jahr Revue passieren – schaute gemeinsam mit Gesamtkommandant Andreas Lehner aber auch auf anstehende Herausforderungen.

Die Einsatzkräfte stemmten im vergangenen Jahr zwölf Übungen. Die Abteilung Oppingen der Freiwilligen Feuerwehr Nellingen zählt 21 Aktive. Der Jugendfeuerwehr gehören fünf Teilnehmer an. Neben den Übungsszenarien kommen auch weitere Aktivitäten wie die Brandschutzfrüherziehung im Kindergarten, der Oppinger Hock und die Fahrzeugpflege hinzu. Außerdem absolvierten die Mitglieder Lehrgänge.

Fleißige Jugendabteilung

Auch die Jüngsten waren fleißig, wie Achim Appel über die Jugendgruppe berichtete. Während zum Jahresanfang 2018 insgesamt fünf Mitglieder der Jugendgruppe angehörten, wuchs diese im Laufe des Jahres auf acht an. Da wiederum drei in die aktive Wehr eintraten, liege die Anzahl nun wieder bei fünf. „Die Teilnahme ist überdurchschnittlich hoch“, lobte Appel. Zwei Übungen wurden organisiert, zudem „rückten“ die Jugendlichen zu „Einsätzen“ auf die Kartbahn, in das Augsburger Stadion oder auch in die Merklinger Soccer-Arena aus.

Nachwuchs war auch ein wichtiges Thema im Rück- und Ausblick von Gesamtkommandant Andreas Lehner. Ihm geht es um die Truppmannausbildung II, die auf die Feuerwehren in diesem Jahr zukommen werde. Diese umfasst 80 Stunden – verteilt auf insgesamt zwei Jahre. „Das ist ein riesiger Klotz, der uns da ans Bein gebunden wurde, aber anderen Wehren geht es ja genauso“, sagte Lehner. Erst nach der Absolvierung der Truppmannausbildung II ist die Grundausbildung beendet und weiterführende Lehrgänge können begonnen werden. Problematisch sei noch ein weiteres Thema: „Die Einsatzplanung für die Autobahn steht noch nicht“, zeigte der Gesamtkommandant auf. Das liege nicht an der Wehr. Diese warte auf Reaktionen seitens des Landratsamtes und des Regierungspräsidiums.

Positive Nachrichten hatte Lehner aber auch mit nach Oppingen gebracht. Im August vergangenen Jahres konnten neue Helme beschafft werden. Gesamtsumme: 28 000 Euro. „Es war die richtige Entscheidung, beide Abteilungen auszustatten“, so Lehner mit Blick auf die Nellinger und Oppinger Abteilung. Sein Dank gelte der Gemeinde – auch für das Vorantreiben der Beschaffung eines neuen Fahrzeugs. Die Nellinger Feuerwehr soll ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 erhalten. Ein erster Antrag im vergangenen Jahr auf Zuschuss blieb ohne Erfolg. Jetzt wurde erneut ein Antrag auf finanzielle Unterstützung gestellt. Die Kommune geht von Kosten in Höhe von 420 000 Euro aus und hofft auf eine Förderung von 20 Prozent. Hersteller, Aufbau des Fahrzeugs, Geräte: Fahrzeugbesichtigungen würden bereits laufen, um zu sehen, was Nellingen benötige.

Viel zu tun im neuen Jahr

„Wir hoffen, dass die Bewilligung 2019 kommt“, sagte der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU) zum Thema HLF. Es sei ein Jahr, in dem erneut viele Aufgaben angepackt werden müssten. Breitbandausbau, Sanierung der innerörtlichen Landesstraße, das geplante Seniorenzentrum: Der Bürgermeister sei froh, dass die Feuerwehr mit ihren beiden Abteilungen so selbstständig agiere und ein so großer Zusammenhalt zu spüren sei. „160 Einwohner in Oppingen, 21 davon in der Feuerwehr und auch Jugendliche: Ich finde, das ist ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl.“ Er dankte den freiwilligen Einsatzkräften für den Dienst an der Allgemeinheit: „Ihr setzt Euer Leben aufs Spiel. Die Aufgaben sind umfangreich und komplex – mit viel Selbstverantwortung.“

Für die Feuerwehrmänner ist das eine Selbstverständlichkeit. In der Sitzung wurden Alexander Wörtz, Marcel Maier und Michael Scheifele von der Jugendgruppe als Feuerwehrmann auf Probe in die aktive Wehr aufgenommen. Darüber hinaus wurden Jonas Seybold und Philipp Frasch zu Feuerwehrmännern befördert. Da wurden die Schulterklappen ausgetauscht und mit einem kräftigen Handschlag machte Sebastian Höffler klar: „Herzlich willkommen in der Oppinger Wehr“.

