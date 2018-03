Schnäppchenjäger sind in Nasgenstadt unterwegs

Allerlei Schnäppchen rund um den Haushalt hat es am Samstagmittag in der Schule in Nasgenstadt gegeben. Seit bereits 13 Jahren findet hier passend zum Frühlings- und Herbstanfang ein Flohmarkt statt.

Zu kaufen gab es hier von „A“ wie Auflaufform, bis „Z“ wie Zeitungsständer alles, was einem so im Haushalt eben noch fehlt. „80 Prozent des Verkaufserlöses bekommen die Verkäufer. 20 Prozent bekommen wir, um die Unkosten für den Flohmarkt decken zu können“, erklärt Regina Diepold. Sie und weitere sechs fleißige freiwillige Helfer organisieren jedes Jahr aufs Neue zwei Mal im Jahr den allseits beliebten Haushaltsflohmarkt.

Neben Haushaltsartikeln verkauften die Ministranten aus Nasgenstadt auch viele selbstgebastelte Dekoartikel. „Wir haben Osterkerzen, Traumfänger, Palmen und Ostereier und das haben alles wir gemacht“, berichtet die elfjährige Ministrantin Theresa Kräutle stolz. Sie, ihre jüngere Schwester Franziska Kräutle, zehn Jahre alt, und Freundin Janina Fehervari, neun Jahre alt, präsentierten stolz ihre Werke und konnten davon zahlreiche verkaufen.

Nach erfolgreicher Shoppingtour nutzten die Käufer die Gelegenheit, bei einer Tasse Kaffee und einem leckeren selbstgemachten Stück Kuchen beisammen zu sitzen . Der Erlös des Kaffee- und Kuchenverkaufs, sowie der Erlös der selbstgebastelten Dekoartikel kam den Ministranten für eine gemeinsame Freizeitaktivität zugute.

Im Herbst können Flohmarktbegeisterte dann wieder am Samstag, 27. Oktober, im alten Schulgebäude durch die Haushaltswaren stöbern und mit Sicherheit so das eine oder andere Nützliche für das Heim finden.