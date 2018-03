Führungswechsel beim Musikverein Mundingen

Zwei der drei Vorsitzenden des Musikvereins Mundingen haben sich am vergangenen Samstag bei der Hauptversammlung im Musikerheim in Mundingen nicht mehr zur Wahl gestellt. Sibylle Knupfer war fünf Jahre Vorsitzende des Bereichs Verwaltung und Organisation, Joachim Lang stand zehn Jahre dem Bereich Festbetrieb vor. Neu ins Amt gewählt wurden Tanja Holder als Vorsitzende des Bereichs Verwaltung und Organisation und Stefan Schnizer als Vorsitzender des Bereichs Festbetrieb. Jugendleiterin Christine Schnizer und Schriftführer Jochen Kirschbaum wurden für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Dirigent Markus Windgasse-Löffler blickte auf die musikalischen Höhepunkte in seinem ersten Jahr beim Musikverein Mundingen zurück. Beim Wertungsspiel in Schwabmünchen erspielte sich der Verein mit dem Prädikat „Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“ ein solides Ergebnis. Mit der Leistung beim Adventskonzert im Dezember zeigte sich der Dirigent sehr zufrieden. Dieses Jahr wird der Musikverein am Wertungsspiel beim Kreismusikfest in Kirchen teilnehmen. Als Dank für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr hatte Dirigent Markus Windgasse-Löffler ein von ihm selbst bearbeitetes Arrangement des Stücks Finlandia von Jean Sibelius dabei, welches im Adventskonzert dieses Jahr zur Uraufführung kommt.

Spaß bei der Jugend

Daniel Becher, Vorsitzender des Bereichs Orchesterbetrieb, gab einen Überblick zur Jugendarbeit im Verein. Angefangen beim Blockflötenunterricht, über den Instrumentalunterricht, das Vororchester und die Jugendkapelle werden die Jugendlichen auf das Mitspielen in der aktiven Kapelle vorbereitet. Dass dabei der Spaß nicht zu kurz kommt, bewies Jugendleiterin Christine Schnizer eindrucksvoll anhand eines Bildervortrags. Bei den Freizeitaktivitäten im vergangenen Jahr, wie zum Beispiel Zeltlager oder Grillabend, hatten die Jugendlichen sichtlich Spaß.

Kassiererin Daniela Beck berichtete von einem positiven Kassenstand. Im vergangenen Jahr wurde die in die Jahre gekommene Druckerhöhungs- und Wasserenthärtungsanlage im Musikerheim durch eine neue Anlage ersetzt. Die Kosten für diese Maßnahme beliefen sich auf etwa 20 000 Euro, welche aus den Rücklagen gestemmt werden konnten. Der Musikverein Mundingen zählt zur Zeit 100 aktive, 110 fördernde und zehn Ehrenmitglieder.