Zwölf Laserdrucker für Munderkingens Schulen

Netze BW stellt der Schule an der Donauschleife in Munderkingen sowie dem Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum, kurz SBBZ, Munderkingen zwölf gut erhaltene Drucker zur Verfügung. Im Rahmen des Projektes „Digitale Schule“ unterstützt der Netzbetreiber die Schule in Munderkingen auf ihrem Weg zur Digitalisierung. Man arbeite seit Jahren partnerschaftlich zusammen und so sei es selbstverständlich, dass die Netze BW für die Druckerspende die Einrichtungen in Munderkingen ausgewählt hat, teilt der Netzbetreiber mit.

Für Schüler eine Hilfe

Sarah Frey, Projektleiterin „Digitale Schule“ der Netze BW, traf sich kürzlich mit Ulrich Spranz, Vorsitzender des Fördervereins der Schule an der Donauschleife, der Schulleiterin Jutta Braisch und Axel Leute, Verwaltungsleiter der Stadt Munderkingen, um die Drucker persönlich zu übergeben. „Auch wenn die Digitalisierung der Schule immer weiter fortschreitet, gehören Drucker für Lehrer und Schüler nach wie vor zum wichtigen und notwendigen Handwerkszeug“, erläutert Ulrich Spranz. „Deshalb sind wir so froh, dass die Netze BW uns diese Laserdrucker überlässt.“ Das sieht Schulrektorin Jutta Braisch genauso und ergänzt: „Auch Schülerinnen und Schüler, die zuhause keinen Drucker haben, sind dankbar für die Möglichkeit, nun ihre Hausaufgaben, Projektarbeiten und Arbeitsblätter in der Schule schneller ausdrucken zu können. Die zusätzlichen Drucker erweitern das bereits vorhandene, sehr gute Angebot und verhindern ein langes Warten in Stoßzeiten.“

Die Digitalisierung hat bei der Netze BW nicht nur in der Technik und Steuerung der Versorgungsnetze Einzug gehalten, sie verändert auch die Möglichkeiten der Zusammenarbeit der Belegschaft. Das veranlasst das Unternehmen, nun auch die Bürostrukturen neu zu organisieren. Dabei können etliche Drucker abgebaut werden. „Die Idee, diese Geräte Schulen zu spenden, kam direkt aus unserem Bereich Informationstechnologie“, erzählt Sarah Frey und ergänzt: „Die Idee stieß auch bei unserer Geschäftsführung gleich auf offene Ohren. Da die Schule an der Donauschleife in Munderkingen eine der ersten Schulen ist, mit der wir das Projekt „Digitale Schule“ umsetzen, war es naheliegend, einige dieser Drucker hierher abzugeben.“

Im Projekt „Digitale Schule Munderkingen“ sind die ersten Schritte getan. Durch Bestandsaufnahmen hat die Netze BW bereits festgehalten, was an Infrastruktur vorhanden ist und entsprechende Handlungsempfehlungen abgeleitet. In den Herbstferien wurde außerdem die Serverinfrastruktur erneuert. Auch bei den weiteren Maßnahmen in Richtung Digitalisierung wird die Netze BW die Schule als Ansprechpartner und Koordinator begleiten.