Zweiter Wasserspender für den Schulverbund

Pünktlich zu Beginn des Sommers gibt es im Munderkinger Schulverbund nun einen zweiten Wasserspender für die Schüler. Seit Montag steht das Gerät im C-Gebäude, in dem die Klassen sieben bis zehn untergebracht sind.

An diesem können die Schüler ihre Trinkflaschen kostenlos mit gekühlten Wasser mit und ohne Kohlensäure auffüllen. Rund 3400 Euro hat der Wasserspender gekostet, die der Förderverein des Munderkinger Schulverbundes übernommen hat. Den ersten Wasserspender hatte der Gesamtelternbeirat finanziert. Dieser war in der Grundschule aufgestellt worden. „Dort wollten wir erst einmal testen, wie das Angebot angenommen wird und außerdem sollte eine gesunde Alternative zu den vielen süßen Getränken angeboten werden“, erklärt Schulleiterin Jutta Braisch.

Auch weil die Grundschule für die älteren auf dem Weg zur Sporthalle liegt, wurde der Wasserspender stets auch von diesen genutzt. „Aber schnell haben die Schüler den Wunsch geäußert auch im C-Gebäude einen Spender aufzustellen“, so Jutta Braisch. In direkter Nachbarschaft zur Mensa steht er jetzt. „So können sich die Schüler auch zum Essen Wasser holen“, erklärt die Schulleiterin. Man habe sich dazu entschieden, den Wasserspender nicht direkt in der Mensa aufzustellen, weil diese oft abgeschlossen ist.

Um den Parkettboden vor Wasserschäden zu schützen, wurde zudem ein Platz auf dem Waschbetonboden gewählt. „Wir sind froh, dass wir jetzt einen eigenen Wasserspender haben, gerade im Sommer“, sind sich Tom und Hendrik Stocker, Elias Mohr, Liliana Stumpf und Alina Walter der Klasse 9b der Realschule einig.