Zwei Teams des Profi-Rollstuhlbasketballs gastieren in der Donauhalle

Andrea und Reinhard Walter sind Schulsozialarbeiter für den Schulstandort Munderkingen. Außerdem ist Reinhard Walter im Vorstand des Fördervereins Rollstuhlbasketball Ulm/ Neu-Ulm und dort auch Pressesprecher. Gemeinsam freuen sie sich auf ein hochkarätiges Vorbereitungsspiel in der Donauhalle.

Am Donnerstag, 3. Oktober, findet der letzte Härtetest der Sabres Ulm statt, die in der Zweiten Bundesliga Süd Rollstuhlbasketball spielen. Gegner des Vorbereitungsspiels ist der Erstligist USC München. Die Öffentlichkeit ist eingeladen, der Eintritt frei. Für Walters geht damit Anfang Oktober ein Traum in Erfüllung.

Schüler begeistert

„Ein Freund von mir aus dem Fitness-Studio brachte mich auf die Idee, an der Schule ein Inklusionsprojekt aufzulegen. Meine Leidenschaft für den Rollstuhlbasketball eröffnete rasch den Weg zu unserem ersten Projekttag im März 2018 hier am Munderkinger Schulverbund“, erklärt Reinhard Walter.

„Mit mehreren achten und neunten Klassen übten wir je eine Doppelstunde diesen Sport, der auch Schülern ohne Behinderung offensteht. Das war die Geburt einer nachhaltigen Rollstuhlbasketballkultur in Munderkingen.“

Am Ende wollten die Schüler die Übernahme der Trainingseinheit in die regelmäßigen Projekttage, was inzwischen der Fall ist. „Im Sportgerät, der Rollstuhl ist ein solches, können die Schüler lernen, welche Motorik und welche Fähigkeiten sie benötigen, um den Sport auszuüben“, erklärt Walter.

Welch großer Aufwand mit dem Projekt verbunden ist, zeigt schon die Tatsache, dass die Sabres ihre Sportgeräte in den Bus und den Anhänger packen müssen, um sie für die Schüler nach Munderkingen zu transportieren.

„Die Profis haben zum Beispiel Querschnittslähmungen oder Beinamputationen. Schön finde ich, dass jung und alt sowie Männlein und Weiblein in einer Mannschaft spielen“, sagt er und ergänzt: „Die Ulmer Spieler, die zum Projekt kamen, waren von der Atmosphäre in der Donauhalle sehr positiv angetan.“

Besuch von Saisonspiel geplant

Als es um die Organisation des Vorbereitungsspiels ging, rannte Walter bei Schulleiterin Jutta Braisch offene Türen ein. „Auch Bürgermeister Michael Lohner und Florian Stöhr vom Ordnungsamt öffneten uns Tür und Tor für die Idee, denn auch sie wollen diesen Sport der Öffentlichkeit zugänglich machen“, sagt er.

Bereits jetzt planen die Munderkinger Schüler für den 26. Oktober einen Besuch in Söflingen, wenn die Sabres in der TSG-Halle ein Ligaspiel absolvieren. „Die Stadt finanziert den Kindern die Fahrt im Doppeldeckerbus“, freut sich Walter und hebt hervor, dass Bürgermeister Lohner nicht nur von der Fortsetzung des Sports in Munderkingen spricht, sondern auch Taten folgen lässt. Die Botschaft aller Beteiligter lautet: „Behinderte und Nichtbehinderte können gemeinsam etwas erreichen.“

Das Vorbereitungsspiel werde zeigen, dass Menschen mit Behinderung gleichermaßen dazugehören, es wird auch die Akzeptanz für die behinderten Sportler steigern.

Um 13.15 Uhr ist Einlass, um 13.30 Uhr startet in der Donauhalle das Aufwärmprogramm, Spielbeginn ist um 14 Uhr.