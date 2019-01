Zwei SPD-Kandidaten für Munderkingen

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis hat die ersten Kandidaten für eine SPD-Liste für den Munderkinger Gemeinderat vorgestellt. Erst kürzlich hatte ein Infoabend der Abgeordneten zum Thema Kommunalwahl in Munderkingen, zu dem keine Zuhörer kamen, für Schlagzeilen gesorgt. Trotzdem leistete Mattheis weiter unbeirrbar ausdauernde Informationsarbeit, welche nun Früchte trägt.

Bei der jüngsten Veranstaltung des SPD-Kreisverbandes im Munderkinger Wahlkreisbüro zum Thema „Kreistag“ konnte Hilde Mattheis zusammen mit dem Ortsvereinsvorsitzenden Alexander Kübek-Fill nicht nur einige interessierte Bürger und Jungsozialisten begrüßen, sondern mit Tanja Proksch und Peter Jäger gleich zwei Kandidaten für die im Mai stattfindenden Gemeinderatswahlen vorstellen.

„Ich habe mir gedacht, wenn die Munderkinger nicht zu mir kommen, dann komme ich halt zu ihnen“, sagt Hilde Mattheis mit einem Schmunzeln. In den vergangenen Wochen hat sie auf dem Markt, in der Fußgängerzone und an anderen Stellen in der Stadt das persönliche Gespräch mit den Munderkingern gesucht und Werbung für die Veranstaltung im Wahlkreisbüro, aber auch für die Sozialdemokratie gemacht. Und auch in den kommenden Wochen möchte sie weiterhin mit den Menschen ins Gespräch kommen. Hilde Mattheis sagt: „Die ersten beiden Kandidaten sind ein guter Anfang und ich bin noch mit weiteren Bewerbern im Gespräch. Ich freue mich, dass die Munderkinger SPD-Liste nun endlich Fahrt aufnimmt.“